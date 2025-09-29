Распространение гепатита А в Праге уже достигло уровня локальной эпидемии

29 сентября 2025

Вирусный гепатит типа А в столице распространяется быстрыми темпами. Транспортное предприятие подтвердило увеличение концентрации и частоты дезинфекции общественного транспорта и в сотрудничестве с санитарными службами готовит информационную кампанию для пассажиров о том, как защитить себя. Однако пока не рассматривается возможность бесконтактного открывания дверей автобусов и трамваев на каждой остановке.