Распространение гепатита А в Праге уже достигло уровня локальной эпидемии
29 сентября 2025
20:03
682
Вирусный гепатит типа А в столице распространяется быстрыми темпами. Транспортное предприятие подтвердило увеличение концентрации и частоты дезинфекции общественного транспорта и в сотрудничестве с санитарными службами готовит информационную кампанию для пассажиров о том, как защитить себя. Однако пока не рассматривается возможность бесконтактного открывания дверей автобусов и трамваев на каждой остановке.
«От имени столицы мы предложили гигиенистам сотрудничество в проведении просветительской кампании, обеспечили более частую дезинфекцию общественного транспорта и, при необходимости, добавление дезинфицирующих дозаторов в ответ на эпидемиологическую ситуацию», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб.
С начала года в столице было зарегистрировано более семисот случаев заболевания.
«Для сравнения, за весь прошлый год было 47 случаев, а сейчас мы регистрируем около семидесяти новых случаев каждую неделю», — сообщила директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова. По ее словам, эпидемиологи уже назначили почти четыре тысячи медицинских осмотров.
Гигиена рук и вакцинация
«Число случаев остается высоким, речь уже идет о локальной эпидемии. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену рук и рассмотреть возможность вакцинации, которая обеспечивает долговременную защиту от этой неприятной болезни и является единственной надежной защитой от нее», — отметила Марешова.
С прошлой недели транспортное предприятие в качестве меры предосторожности увеличило концентрацию чистящих и дезинфицирующих средств при регулярной уборке автобусов, трамваев и поездов, а также станций метро.
«Меры находятся на том же уровне, что и во время пандемии COVID, мы вводим их в качестве меры предосторожности, чтобы пассажиры не боялись ездить на общественном транспорте», — сказал директор по транспорту пражского транспортного предприятия Ян Барханек.
О том, что двери автобусов и трамваев будут открываться без использования кнопки, пока не думают. По мнению гигиенистов, самое важное — это тщательное мытье рук теплой водой с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, а также регулярное использование дезинфицирующих средств для рук.
Прага также будет распространять информационные листовки на панелях CLV на улицах, в социальных сетях и других местах.
«Мы предложим помещения для образовательной кампании, например, навесы общественного транспорта. Мы будем сотрудничать со всеми районами города. Не стоит недооценивать ситуацию. Рост не является драматическим, но он высокий и устойчивый, и необходимо начать защищаться», — добавил мэр Богуслав Свобода (ODS).
С начала года в столице было зарегистрировано более семисот случаев заболевания.
«Для сравнения, за весь прошлый год было 47 случаев, а сейчас мы регистрируем около семидесяти новых случаев каждую неделю», — сообщила директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова. По ее словам, эпидемиологи уже назначили почти четыре тысячи медицинских осмотров.
Гигиена рук и вакцинация
«Число случаев остается высоким, речь уже идет о локальной эпидемии. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену рук и рассмотреть возможность вакцинации, которая обеспечивает долговременную защиту от этой неприятной болезни и является единственной надежной защитой от нее», — отметила Марешова.
С прошлой недели транспортное предприятие в качестве меры предосторожности увеличило концентрацию чистящих и дезинфицирующих средств при регулярной уборке автобусов, трамваев и поездов, а также станций метро.
«Меры находятся на том же уровне, что и во время пандемии COVID, мы вводим их в качестве меры предосторожности, чтобы пассажиры не боялись ездить на общественном транспорте», — сказал директор по транспорту пражского транспортного предприятия Ян Барханек.
О том, что двери автобусов и трамваев будут открываться без использования кнопки, пока не думают. По мнению гигиенистов, самое важное — это тщательное мытье рук теплой водой с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, а также регулярное использование дезинфицирующих средств для рук.
Прага также будет распространять информационные листовки на панелях CLV на улицах, в социальных сетях и других местах.
«Мы предложим помещения для образовательной кампании, например, навесы общественного транспорта. Мы будем сотрудничать со всеми районами города. Не стоит недооценивать ситуацию. Рост не является драматическим, но он высокий и устойчивый, и необходимо начать защищаться», — добавил мэр Богуслав Свобода (ODS).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
279
18:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1613
16:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1265
15:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1260
14:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
878
13:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
583
13:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
986
09:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
829
20:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2575
18:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
1850
15:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
1663
10:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2886
16:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
2585
14:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3082