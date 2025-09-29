ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Распространение гепатита А в Праге уже достигло уровня локальной эпидемии

29 сентября 2025
20:03
Вирусный гепатит типа А в столице распространяется быстрыми темпами. Транспортное предприятие подтвердило увеличение концентрации и частоты дезинфекции общественного транспорта и в сотрудничестве с санитарными службами готовит информационную кампанию для пассажиров о том, как защитить себя. Однако пока не рассматривается возможность бесконтактного открывания дверей автобусов и трамваев на каждой остановке.
«От имени столицы мы предложили гигиенистам сотрудничество в проведении просветительской кампании, обеспечили более частую дезинфекцию общественного транспорта и, при необходимости, добавление дезинфицирующих дозаторов в ответ на эпидемиологическую ситуацию», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб.

С начала года в столице было зарегистрировано более семисот случаев заболевания.

«Для сравнения, за весь прошлый год было 47 случаев, а сейчас мы регистрируем около семидесяти новых случаев каждую неделю», — сообщила директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова. По ее словам, эпидемиологи уже назначили почти четыре тысячи медицинских осмотров.

Гигиена рук и вакцинация

«Число случаев остается высоким, речь уже идет о локальной эпидемии. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену рук и рассмотреть возможность вакцинации, которая обеспечивает долговременную защиту от этой неприятной болезни и является единственной надежной защитой от нее», — отметила Марешова.

С прошлой недели транспортное предприятие в качестве меры предосторожности увеличило концентрацию чистящих и дезинфицирующих средств при регулярной уборке автобусов, трамваев и поездов, а также станций метро.

«Меры находятся на том же уровне, что и во время пандемии COVID, мы вводим их в качестве меры предосторожности, чтобы пассажиры не боялись ездить на общественном транспорте», — сказал директор по транспорту пражского транспортного предприятия Ян Барханек.

О том, что двери автобусов и трамваев будут открываться без использования кнопки, пока не думают. По мнению гигиенистов, самое важное — это тщательное мытье рук теплой водой с мылом, особенно после посещения туалета и перед едой, а также регулярное использование дезинфицирующих средств для рук.

Прага также будет распространять информационные листовки на панелях CLV на улицах, в социальных сетях и других местах.

«Мы предложим помещения для образовательной кампании, например, навесы общественного транспорта. Мы будем сотрудничать со всеми районами города. Не стоит недооценивать ситуацию. Рост не является драматическим, но он высокий и устойчивый, и необходимо начать защищаться», — добавил мэр Богуслав Свобода (ODS).
