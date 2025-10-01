Как голосовать на парламентских выборах в Чехии в 2025 году
1 октября 2025
09:00
Выборы в Чехии состоятся в пятницу, 3 октября, и в субботу, 4 октября. Самое сложное для многих — не процесс голосования, а решение, какой партии доверить свой голос.
Чтобы не выбирать наугад, можно воспользоваться онлайн-калькулятором проекта Volbyprovšechny. Он за несколько минут подскажет, какие партии ближе всего к вашим взглядам.
А теперь разберем сам процесс шаг за шагом.
Когда приходить
Избирательные участки (volební místnost) работают:
в пятницу с 14:00 до 22:00,
- в субботу с 8:00 до 14:00.
По опыту прошлых лет, меньше всего людей приходит в субботу утром сразу после открытия и в пятницу вечером перед закрытием. Если хотите избежать очередей, выбирайте именно это время.
Как получить бюллетени
Примерно за неделю до выборов Чешская почта доставляет конверты с бюллетенями (hlasovací lístky). Внутри вы найдете список партий и их кандидатов по вашему региону. На участок нужно взять только один бюллетень — той партии, за которую собираетесь голосовать.
Если конверт потерялся, не переживайте. На участке можно попросить новый комплект (náhradní sada) — его выдадут без проблем.
Где голосовать
Ваш участок для голосования привязан к вашей прописке. Его адрес указан на конверте с бюллетенями. Если его нет под рукой, информацию легко найти на сайте вашего муниципалитета.
В Праге работает онлайн-сервис: достаточно ввести адрес, и система покажет участок https://kudykvolbam.iprpraha.cz/
Какие документы нужны
Для голосования нужен действительный občanský průkaz или cestovní pas.
Другие документы, например водительские права, комиссия не примет.
Сам процесс голосования
На участке все проходит по понятной схеме:
- Вы показываете документ.
- Комиссия выдает вам пустой официальный конверт (obálka).
- С ним вы идете в кабинку (volební plenta) и выбираете один бюллетень.
Дальше — ключевой момент.
Вариант первый: голос только за партию
Это самый простой способ. Вы кладете бюллетень (hlasovací lístek) выбранной партии в конверт без каких-либо отметок и опускаете его в урну (volební urna). Голос полностью идет в пользу партии.
Пример: партия набрала 12% и получает четыре мандата. В парламент проходят кандидаты №1–4 из ее списка.
Вариант второй: голос с преференциями (kroužkování)
Если вы хотите не только поддержать партию, но и повлиять на то, кто конкретно из ее списка пройдет, используйте «кружкование». В бюллетене можно обвести кружком (zakroužkovat) от одного до четырех номеров рядом с фамилиями кандидатов.
Ваш голос за партию остается, а дополнительно засчитываются «личные» голоса (přednostní hlasy) для выбранных людей. Если кандидат получает более 5% таких преференций, он поднимается в списке выше, и более вероятно проходит в парламент, вне зависимости от того, какое место в партийном было изначально, хоть последнее.
Пример: партия получила пять мандатов. Обычно прошли бы №1–5. Но если кандидат №12 набрал достаточно кружков, он вытесняет кого-то из верхней пятерки и попадает в парламент.
Изучите список кандидатов понравившейся вам партии, возможно, вы захотите подержать конкретного человека – кандидаты легко гуглятся, кроме того, базовая информация о каждом указана рядом с именем на бюллетене.
Итог
- Без кружков вы доверяете списку партии.
- С кружками вы сами решаете, кого из ее кандидатов стоит продвинуть.
После того как бюллетень готов, вы кладете его в конверт, выходите из кабинки и опускаете в урну. Все — ваш голос учтен.
