Новые правила для иностранцев: компании должны заранее сообщать о наемных иностранных работниках

Новости 420on 1 октября 2025 10:00 1282

С 1 октября компаниям, которые заранее не сообщили о найме иностранцев, грозит штраф в размере до 3 миллионов крон. Правительство рассчитывает, что это изменение принесет миллиарды в виде налогов и отчислений, а кадровые агентства ожидают очистки рынка труда.