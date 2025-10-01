Новые правила для иностранцев: компании должны заранее сообщать о наемных иностранных работниках
1 октября 2025
10:00
1282
С 1 октября компаниям, которые заранее не сообщили о найме иностранцев, грозит штраф в размере до 3 миллионов крон. Правительство рассчитывает, что это изменение принесет миллиарды в виде налогов и отчислений, а кадровые агентства ожидают очистки рынка труда.
С 1 октября в Чехии вступают в силу новые правила найма иностранцев. В отличие от существующей практики компании должны будут сообщать в органы по трудоустройству о приеме иностранца на работу еще до его фактического поступления на работу. До сих пор принято было сообщать о приеме иностранца на работу не позднее дня его поступления на работу.
Обязанность касается всех иностранных граждан, то есть не только лиц из стран за пределами Европейского союза, но и граждан стран ЕС, Швейцарии и Норвегии, а также лиц, которым в Чешской Республике была предоставлена временная защита.
«Эта новая обязанность распространяется на все формы занятости, от трудовых договоров до соглашений и краткосрочных подработок», — отмечает Ярослав Земан из юридической фирмы Spring Walk. Если компании не выполнят эту обязанность, им грозит штраф в размере до 3миллионов крон.
Компании могут регистрировать работников в региональных отделениях Управления по труду либо с помощью формы на сайте Министерства труда и социальных дел (MPSV), либо путем отправки отчета в установленном формате через электронный ящик, а также с помощью прямого подключения внутренней информационной системы работодателя к системе MPSV.
В случае сбоя системы со стороны MPSV министерство рекомендует компаниям сохранить доказательство сбоя (например, скриншот экрана) и после устранения проблемы как можно скорее зарегистрировать сотрудников.
«Если компания зарегистрирует иностранного работника задним числом в течение пяти дней и в промежуточный период не будет проведена проверка, невыполнение обязанности будет считаться незарегистрированной работой, но не будет рассматриваться как правонарушение. Если регистрация произойдет еще позже, а проверка до этого момента не будет проведена, штраф может быть наложен, но при этом будет учтена добровольная регистрация», — описывает возможные санкции исполнительный директор Ассоциации поставщиков кадровых услуг Иван Дзидо.
Однако, как отмечает адвокат Земан, это положение может привести к парадоксальным ситуациям. «Если в компании начинает работать человек, например, из Словакии, которого компания регистрирует, например, через час после его прихода, когда она была уверена, что он действительно пришел, и через пять дней приходит инспекция, она получает штраф. Причина? Компания зарегистрировала сотрудника только после его прихода на работу. Однако, если инспекция придет только на шестой день, все будет в порядке», — говорит Ярослав Земан.
Если компания зарегистрирует иностранного сотрудника, но он в конечном итоге не приступит к работе, работодатель должен в течение десяти дней отправить в Управление по труду отмену регистрации. «Если он этого не сделает, ему грозит штраф до 100 000 крон. Работодатель также должен информировать Управление по труду, если работа будет прекращена досрочно», — добавляет Дзидо.
Сколько иностранцы заплатят налогов
Правительство ожидает, что изменение в отчетности приведет прежде всего к увеличению сбора налогов и отчислений. «Легализация занятости увеличивает налоговые поступления в бюджет, поскольку как работники, так и работодатели обязаны платить налоги и социальное страхование. Это приводит к увеличению государственных доходов, которые можно инвестировать в общественные услуги и инфраструктуру», — говорится в обосновании поправки к закону о занятости.
Летом этого года Высший контрольный орган оценил, что из-за нелегальной занятости государственный бюджет в период с 2019 по 2022 год потерял до 92 миллиардов крон.
Оценки числа нелегально трудоустроенных иностранцев в Чехии недоступны. В 2022 году Государственная инспекция труда провела более 6 500 проверок, в ходе которых выявила более 2 5000 случаев нелегального трудоустройства. Однако проверки часто сосредоточены на компаниях, которые инспекторы подозревают в нелегальном трудоустройстве иностранцев.
По статистике Министерства внутренних дел, по состоянию на конец июня этого года в Чехии проживало 1,09 миллиона иностранцев. Большинство из них — более 53% — родом из Украины, примерно десятая часть — из Словакии и более 6% — из Вьетнама. Самые последние данные о количестве работающих иностранцев относятся к концу 2023 года, когда, по данным Чешского статистического управления, в Чехии работало 942 000 иностранцев.
Обязанность касается всех иностранных граждан, то есть не только лиц из стран за пределами Европейского союза, но и граждан стран ЕС, Швейцарии и Норвегии, а также лиц, которым в Чешской Республике была предоставлена временная защита.
«Эта новая обязанность распространяется на все формы занятости, от трудовых договоров до соглашений и краткосрочных подработок», — отмечает Ярослав Земан из юридической фирмы Spring Walk. Если компании не выполнят эту обязанность, им грозит штраф в размере до 3миллионов крон.
Компании могут регистрировать работников в региональных отделениях Управления по труду либо с помощью формы на сайте Министерства труда и социальных дел (MPSV), либо путем отправки отчета в установленном формате через электронный ящик, а также с помощью прямого подключения внутренней информационной системы работодателя к системе MPSV.
В случае сбоя системы со стороны MPSV министерство рекомендует компаниям сохранить доказательство сбоя (например, скриншот экрана) и после устранения проблемы как можно скорее зарегистрировать сотрудников.
«Если компания зарегистрирует иностранного работника задним числом в течение пяти дней и в промежуточный период не будет проведена проверка, невыполнение обязанности будет считаться незарегистрированной работой, но не будет рассматриваться как правонарушение. Если регистрация произойдет еще позже, а проверка до этого момента не будет проведена, штраф может быть наложен, но при этом будет учтена добровольная регистрация», — описывает возможные санкции исполнительный директор Ассоциации поставщиков кадровых услуг Иван Дзидо.
Однако, как отмечает адвокат Земан, это положение может привести к парадоксальным ситуациям. «Если в компании начинает работать человек, например, из Словакии, которого компания регистрирует, например, через час после его прихода, когда она была уверена, что он действительно пришел, и через пять дней приходит инспекция, она получает штраф. Причина? Компания зарегистрировала сотрудника только после его прихода на работу. Однако, если инспекция придет только на шестой день, все будет в порядке», — говорит Ярослав Земан.
Если компания зарегистрирует иностранного сотрудника, но он в конечном итоге не приступит к работе, работодатель должен в течение десяти дней отправить в Управление по труду отмену регистрации. «Если он этого не сделает, ему грозит штраф до 100 000 крон. Работодатель также должен информировать Управление по труду, если работа будет прекращена досрочно», — добавляет Дзидо.
Сколько иностранцы заплатят налогов
Правительство ожидает, что изменение в отчетности приведет прежде всего к увеличению сбора налогов и отчислений. «Легализация занятости увеличивает налоговые поступления в бюджет, поскольку как работники, так и работодатели обязаны платить налоги и социальное страхование. Это приводит к увеличению государственных доходов, которые можно инвестировать в общественные услуги и инфраструктуру», — говорится в обосновании поправки к закону о занятости.
Летом этого года Высший контрольный орган оценил, что из-за нелегальной занятости государственный бюджет в период с 2019 по 2022 год потерял до 92 миллиардов крон.
Оценки числа нелегально трудоустроенных иностранцев в Чехии недоступны. В 2022 году Государственная инспекция труда провела более 6 500 проверок, в ходе которых выявила более 2 5000 случаев нелегального трудоустройства. Однако проверки часто сосредоточены на компаниях, которые инспекторы подозревают в нелегальном трудоустройстве иностранцев.
По статистике Министерства внутренних дел, по состоянию на конец июня этого года в Чехии проживало 1,09 миллиона иностранцев. Большинство из них — более 53% — родом из Украины, примерно десятая часть — из Словакии и более 6% — из Вьетнама. Самые последние данные о количестве работающих иностранцев относятся к концу 2023 года, когда, по данным Чешского статистического управления, в Чехии работало 942 000 иностранцев.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
574
13:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
463
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
697
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1939
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1943
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1603
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2517
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1451
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1402
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2279
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1745
22:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1972
20:03
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2728