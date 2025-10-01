Пассажиры пражского аэропорта с 1 октября смогут перевозить 2 литра жидкости в ручной клади

Начало октября обещает одну приятную новость в пражском аэропорту. Благодаря современным рентгеновским аппаратам в Терминале 2 будут изменены правила перевозки жидкостей в ручной клади; теперь пассажиры смогут взять на борт один контейнер объемом до двух литров, независимо от того, будет ли это косметика или напиток. Правила в Терминале 1, откуда выполняются рейсы в страны за пределами Шенгенской зоны, остаются без изменений.