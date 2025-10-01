ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пассажиры пражского аэропорта с 1 октября смогут перевозить 2 литра жидкости в ручной клади

Новости 420on
1 октября 2025
13:00
464
Начало октября обещает одну приятную новость в пражском аэропорту. Благодаря современным рентгеновским аппаратам в Терминале 2 будут изменены правила перевозки жидкостей в ручной клади; теперь пассажиры смогут взять на борт один контейнер объемом до двух литров, независимо от того, будет ли это косметика или напиток. Правила в Терминале 1, откуда выполняются рейсы в страны за пределами Шенгенской зоны, остаются без изменений.
Смягчение правил в отношении перевозки жидкостей следует тенденции, которая в этом году наблюдается в нескольких других европейских аэропортах.

«Более высокая удовлетворенность пассажиров при прохождении контроля безопасности в летние месяцы проявилась уже в том факте, что с введением рентгеновских сканеров в Терминале 2 им не нужно отдельно вынимать из ручной клади электронные устройства и жидкости. Теперь мы также разрешаем перевозить большее количество жидкостей, что является значительным шагом вперед», — заявил член правления аэропорта Прага Мартин Кучера, ответственный за эксплуатацию и безопасность.

С 1 октября пассажиры могут взять с собой один контейнер объемом до двух литров. Остальные жидкости необходимо перевозить, как и раньше, в контейнерах объемом не более 100 мл в одном прозрачном литровом пакете. 

В Терминале 1 правила не изменяются, и жидкости объемом более 100 мл не допускаются.

Изменение правил стало возможным благодаря современным рентгеновским аппаратам, которых на Терминале 2 пока шесть, в следующем году аэропорт планирует приобрести еще два.

«Наша цель — в долгосрочной перспективе проанализировать работу и в случае положительных результатов постепенно разрешить дополнительный объем жидкостей. Однако мы верим, что даже это частичное изменение является значительным преимуществом для пассажиров», — добавил Кучера.

Пассажиры должны помнить, что правила, действующие в Праге, могут не действовать в аэропортах за рубежом. Поэтому перед обратным рейсом необходимо проверить информацию. Ограничения на жидкости, конечно, не распространяются на зарегистрированный багаж, который отправляется в грузовой отсек самолета.
аэропорт Прага Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:40
1 ОКТЯБРЯ 2025
574
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА УЛИЦУ ВЫСОЧАНСКУЮ В ПРАГЕ ИЗ-ЗА МИНЫ
10:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1282
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ СООБЩАТЬ О НАЕМНЫХ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
09:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
697
ОБЩЕСТВО
КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1311
ПОЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ К НАРОДУ: НАМ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ОСТАВИТ СТРАНУ НА ПРОИЗВОЛ РОССИИ
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1939
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИАЛЫ ПРОЩАЕТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ С ГИГАНТСКИМ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФИЦИТОМ В 286 МИЛЛИАРДОВ КРОН
20:40
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1943
ОБЩЕСТВО
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЧЕХИИ В РОССИИ ПРЕКРАТИЛИ РАБОТУ
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1603
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫ ВАРЫ БЫСТРЕЕ: НОВЫЕ УЧАСТКИ ТРАССЫ D6 УСКОРЯТ ПОЕЗДКИ НА ЗАПАД ЧЕХИИ
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2517
ОБЩЕСТВО
В БРНО МУЖЧИНА УСНУЛ У ВЪЕЗДА В ГАРАЖ. ИЗ-ЗА РАВНОДУШИЯ ЛЮДЕЙ ОН ПОГИБ
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1451
ОБЩЕСТВО
ВЫСЫХАЮЩИЙ ПАРК ŽIDOVSKÉ PECE В ПРАГЕ ЖДЕТ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1402
ПОЛИТИКА
ВЛАСТИ ЧЕХИИ ЗАПРЕТИЛИ НЕАККРЕДИТОВАННЫМ РОССИЙСКИМ ДИПЛОМАТАМ ВЪЕЗД В СТРАНУ
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2279
ОБЩЕСТВО
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КБЕЛЫ УБИЛИ 90-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1745
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ НА 48 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ ВО ФРАНЦИИ И 15 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2178
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ РЕШИЛ В МЕТРО ПООБЩАТЬСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ПОКАЗЫВАЛА ЕМУ, КАК ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ БИЛЕТ
22:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1972
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТОПЛИВНОЙ СЕТИ НАТО: ПРОЕКТ ОЦЕНИЛИ В 582 МЛРД КРОН
20:03
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2728
ОБЩЕСТВО
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕПАТИТА А В ПРАГЕ УЖЕ ДОСТИГЛО УРОВНЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ