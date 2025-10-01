Пассажиры пражского аэропорта с 1 октября смогут перевозить 2 литра жидкости в ручной клади
1 октября 2025
13:00
Начало октября обещает одну приятную новость в пражском аэропорту. Благодаря современным рентгеновским аппаратам в Терминале 2 будут изменены правила перевозки жидкостей в ручной клади; теперь пассажиры смогут взять на борт один контейнер объемом до двух литров, независимо от того, будет ли это косметика или напиток. Правила в Терминале 1, откуда выполняются рейсы в страны за пределами Шенгенской зоны, остаются без изменений.
Смягчение правил в отношении перевозки жидкостей следует тенденции, которая в этом году наблюдается в нескольких других европейских аэропортах.
«Более высокая удовлетворенность пассажиров при прохождении контроля безопасности в летние месяцы проявилась уже в том факте, что с введением рентгеновских сканеров в Терминале 2 им не нужно отдельно вынимать из ручной клади электронные устройства и жидкости. Теперь мы также разрешаем перевозить большее количество жидкостей, что является значительным шагом вперед», — заявил член правления аэропорта Прага Мартин Кучера, ответственный за эксплуатацию и безопасность.
С 1 октября пассажиры могут взять с собой один контейнер объемом до двух литров. Остальные жидкости необходимо перевозить, как и раньше, в контейнерах объемом не более 100 мл в одном прозрачном литровом пакете.
В Терминале 1 правила не изменяются, и жидкости объемом более 100 мл не допускаются.
Изменение правил стало возможным благодаря современным рентгеновским аппаратам, которых на Терминале 2 пока шесть, в следующем году аэропорт планирует приобрести еще два.
«Наша цель — в долгосрочной перспективе проанализировать работу и в случае положительных результатов постепенно разрешить дополнительный объем жидкостей. Однако мы верим, что даже это частичное изменение является значительным преимуществом для пассажиров», — добавил Кучера.
Пассажиры должны помнить, что правила, действующие в Праге, могут не действовать в аэропортах за рубежом. Поэтому перед обратным рейсом необходимо проверить информацию. Ограничения на жидкости, конечно, не распространяются на зарегистрированный багаж, который отправляется в грузовой отсек самолета.
