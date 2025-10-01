Полиция закрыла улицу Высочанска в Праге из-за мины
1 октября 2025
13:40
Пиротехник на месте установил, что мина не является боеспособной. Примерно через час полиция возобновила движение в этом районе.
Сегодня полиция примерно на час закрыла улицу Высочанска в Праге, которая соединяет Просек и Высочаны. Причиной стало обнаружение мины. Вызванный пиротехник установил, что мина не была боеспособной. Об этом полиция сообщила в сети X.
Полицейские закрыли улицу в обоих направлениях перед полуднем. Из-за этого автобусы общественного транспорта ездили по объездной дороге. По словам пресс-секретаря полиции Рихарда Грдины, мина лежала в зарослях недалеко от остановки Nad Jetelkou. «Это обезвреженная, то есть нерабочая мина. Меры на месте завершены, движение восстановлено», — сообщила полиция в 12:40.
Находки боеприпасов в Чехии не редкость. На прошлой неделе на стрельбище в районе Черновир (Оломоуцкий край) было найдено более 750 килограммов боеприпасов. Пиротехники взорвали на месте мелкие боеприпасы периода Первой республики, а более крупные экземпляры увезли для профессиональной утилизации. В столице в июле во Влтаве плавал артиллерийский снаряд. Пиротехник отвез его для безопасной утилизации.
