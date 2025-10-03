Сильный ветер надвигается на Чехию, предупреждают метеорологи

В выходные на Чехию будет влиять глубокий циклон (шторм Эми) с центром над Северной Европой и связанная с ним фронтальная система, которая принесет на территорию страны сильный ветер.





В субботу днем и вечером ветер усилится, и порывы на севере и северо-востоке Чехии достигнут 15–20 м/с (55–70 км/ч). В верхних частях гор порывы будут еще сильнее.





ČHMÚ уже выпустил предупреждение, которое действует для районов Фридлант и Шлукновский выступ с субботы, 10:00, до вечера того же дня. С 15:00 предупреждение начнет действовать также в районах Есеников и Бескид. Здесь оно продлится до 3:00 утра воскресенья.







Ветер будет дуть по всей Чехии, но в остальных регионах скорость, по прогнозам, не достигнет уровня, требующего предупреждения. Согласно актуальным данным, предупреждение может быть уточнено.