Сильный ветер надвигается на Чехию, предупреждают метеорологи

3 октября 2025
15:00
Шторм Эми, образовавшаяся как остаток урагана Хамберто, достиг Европы и затронет Центральную Европу, включая Чехию. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в пятничном предупреждении предостерегает о сильном ветре. Наиболее опасные порывы ожидаются на севере Чехии, северо-востоке Моравии и в Силезии.
В выходные на Чехию будет влиять глубокий циклон (шторм Эми) с центром над Северной Европой и связанная с ним фронтальная система, которая принесет на территорию страны сильный ветер. 

В субботу днем и вечером ветер усилится, и порывы на севере и северо-востоке Чехии достигнут 15–20 м/с (55–70 км/ч). В верхних частях гор порывы будут еще сильнее. 

ČHMÚ уже выпустил предупреждение, которое действует для районов Фридлант и Шлукновский выступ с субботы, 10:00, до вечера того же дня. С 15:00 предупреждение начнет действовать также в районах Есеников и Бескид. Здесь оно продлится до 3:00 утра воскресенья. 


Ветер будет дуть по всей Чехии, но в остальных регионах скорость, по прогнозам, не достигнет уровня, требующего предупреждения. Согласно актуальным данным, предупреждение может быть уточнено. 
погода Чехия
