Парламент будущего или прошлого? Женщин снова меньшинство — как это изменить

3 октября 2025
18:00
Цифры показывают, что чешская политика по-прежнему далека от равного представительства женщин. На первых местах в списках кандидатов на парламентских выборах женщин крайне мало.
Первые места в списках считаются элитными: те, кто там оказывается, почти гарантированно проходят в парламент. В Чехии их традиционно занимают мужчины. Аналитик Ондржей Крутилек из сервера Publico.cz проанализировал первые десять позиций в списках партий, имеющих шанс пройти в парламент. Всего таких мест 140 (13 краев и Прага). В 2021 году женщины занимали в среднем 35 мест, в 2025 — 40.



Всего за мандаты на нынешних выборах борются 3 605 мужчин и 1 397 женщин.

Пираты и STAN впереди
Наибольшее количество женщин в первой десятке выставили Пиратская партия и движение STAN, приблизившись к почти равному представительству. У движения ANO половина лидеров списков — женщины, в основном успешные муниципальные политики, но уже на следующих позициях их доля резко сокращается. В целом женщины составляют менее 28% кандидатов ANO, а в первых пятерках списков — всего 26%.


В коалиции Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ситуация еще слабее: в списках всего 23% женщин, из которых лишь две возглавляют региональные кандидатки — Яна Чернохова и Эва Декруа. В первых пятерках их доля падает до 16%.


У SPD и блока Stačilo! около четверти женщин среди кандидатов. Stačilo! выдвинуло пять женщин-лидеров, включая Катержину Конечну и Яну Малачову. SPD также выставила пять женщин во главе списков, среди них — председательница Trikolory Зузана Маерова.



Наихудшие показатели у партии Motoristů, где 84% кандидатов — мужчины.

Шанс для женщин остается за счет кумулятивных голосов. По данным инициативы Zakroužkuj ženu, на выборах 2021 года именно так в парламент прошли 13 нынешних депутаток.


Политолог Якуб Харват из Пражского столичного университета отмечает, что чешские избиратели привыкли активно использовать эту возможность, и ожидает аналогичной ситуации в 2025 году. При этом, по его словам, при выборе избиратели чаще руководствуются не полом кандидата, а, например, наличием у него университетского образования.

«Мужское дело»?
В отличие от многих мужчин, строящих парламентскую карьеру на всю жизнь, женщины часто покидают политику уже через несколько лет. Так, депутатка от TOP 09 Мартина Оходницка, мать троих детей, после одного срока решила уйти, сославшись на ненавистные комментарии и отсутствие поддержки женщин в чешской политике. Депутатка-пиратка Клара Коцманова также сложит мандат, назвав причиной ночные заседания, несовместимые с личной жизнью.


Факт, что Чехия до сих пор не имела ни женщины-президента, ни премьер-министра, лишь подчеркивает неравный характер политики. Для сравнения, в Словакии до прошлого года пост президента занимала Зузана Чапутова, а в 2010–2012 годах премьер-министром была Ивета Радичова.
политика Чехия
