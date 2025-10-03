Армия и полиция работает в пражском аэропорту из-за анонимной угрозы дронами
3 октября 2025
20:30
729
Большое количество полицейских и военных проводит операцию в пражском аэропорту из-за анонимного сообщения. о дронах. Сообщение поступило от анонима, который говорил на английском языке. Аэропорт работает в обычном режиме.
«Мы оцениваем актуальность информации и все меры, включая использование противодроновой защиты и активизацию снайперов, и эти меры носят чисто превентивный характер», — сообщила полиция.
Позже полиция добавила, что готова немедленно принять меры по закрытию воздушного пространства и всех подъездных путей. «Полиция следит за потенциальными объектами в воздухе», — сообщили полицейские. Однако они подчеркнули, что все еще оценивают, является ли угроза реальной.
Пресс-секретарь пражского аэропорта Дениса Хейтманкова сообщила Seznam Zprávу, что работа аэропорта пока не ограничена.
Инциденты с дронами в европейских аэропортах
В четверг и пятницу инциденты с дронами произошли также в Бельгии и Германии. Бельгийское министерство обороны начало расследование после того, как над военной базой в Эльсенборне, недалеко от границы с Германией, пролетели несколько дронов. Инцидент произошел в ночь на пятницу.
В мюнхенском международном аэропорту уже в четверг вечером было временно приостановлено движение из-за дронов, замеченных на территории аэропорта и в его окрестностях. Было отменено 17 рейсов, что затронуло почти 3000 пассажиров.
На прошлой неделе из-за дронов неоднократно прерывалась работа аэропортов в Дании и Норвегии.
