Армия и полиция работает в пражском аэропорту из-за анонимной угрозы дронами









«Мы оцениваем актуальность информации и все меры, включая использование противодроновой защиты и активизацию снайперов, и эти меры носят чисто превентивный характер», — сообщила полиция

Позже полиция добавила, что готова немедленно принять меры по закрытию воздушного пространства и всех подъездных путей. «Полиция следит за потенциальными объектами в воздухе», — сообщили полицейские. Однако они подчеркнули, что все еще оценивают, является ли угроза реальной.













Пресс-секретарь пражского аэропорта Дениса Хейтманкова сообщила Seznam Zprávу, что работа аэропорта пока не ограничена.

Инциденты с дронами в европейских аэропортах









В четверг и пятницу инциденты с дронами произошли также в Бельгии и Германии. Бельгийское министерство обороны начало расследование после того, как над военной базой в Эльсенборне, недалеко от границы с Германией, пролетели несколько дронов. Инцидент произошел в ночь на пятницу.









В мюнхенском международном аэропорту уже в четверг вечером было временно приостановлено движение из-за дронов, замеченных на территории аэропорта и в его окрестностях. Было отменено 17 рейсов, что затронуло почти 3000 пассажиров.







