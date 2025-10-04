ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция рассказала о происшествиях во время выборов: мужчина в пражском районе Стрижков погиб, выпрыгнув из окна школы

Новости 420on
4 октября 2025
16:30
582
Выборы в парламент Чешской Республики не привели к каким-либо чрезвычайным нарушениям общественного порядка и в подавляющем большинстве избирательных участков прошли спокойно. Трагическим случаем стала гибель мужчины, который выпрыгнул из окна здания школы, где проходили выборы, сообщает полиция Чехии.
Самым серьезным инцидентом около 13:30 стал трагический прыжок мужчины из окна здания в пражском районе Стрижков, в котором находилась избирательная комиссия. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Также свидетель сообщил полиции о явно пьяном председателе одной из избирательных комиссий в Моравско-Слезском крае. «В пятницу вечером мы провели тест на алкоголь у председателя одной из избирательных комиссий, чтобы проверить сообщение о том, что он выполняет свои функции под воздействием алкогольных напитков», — сообщила пресс-секретарь полиции Соня Штетинская.

Результат алкотеста удивил полицейских, поскольку показатель содержания алкоголя составил около 2,5 промилле. «У остальных членов избирательной комиссии алкотест дал отрицательный результат», — отметила пресс-секретарь.

Перед одним из избирательных участков горели мусорные баки, в другом месте собака блокировала вход перед избирательным участком, а в одной пожарной части развевался советский флаг.

О происшествиях в воскресенье полиция сообщила в сети X
полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
1127
ПОЛИТИКА
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ ВЫИГРАЛО ДВИЖЕНИЕ ANO
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
553
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2362
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ, А ПУТИН ЖДЕТ. СМИ ПИШУТ О «ЧЕШСКОМ ОРБАНЕ»
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1796
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1263
ОБЩЕСТВО
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ЧЕХИИ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕГОДНЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДО 14:00
22:02
3 ОКТЯБРЯ 2025
1033
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ ВЫШЕ, ЧЕМ В СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ, НО В ПЯТЬ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ В АВСТРИИ
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1492
ОБЩЕСТВО
АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТ В ПРАЖСКОМ АЭРОПОРТУ ИЗ-ЗА АНОНИМНОЙ УГРОЗЫ ДРОНАМИ
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2151
ПОЛИТИКА
ИТОГИ САММИТА В КОПЕНГАГЕНЕ — ЧЕХИЯ В ЯДРЕ АНТИМИГРАЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1036
ОБЩЕСТВО
ПАРЛАМЕНТ БУДУЩЕГО ИЛИ ПРОШЛОГО? ЖЕНЩИН СНОВА МЕНЬШИНСТВО — КАК ЭТО ИЗМЕНИТЬ
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
4081
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР НАДВИГАЕТСЯ НА ЧЕХИЮ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕТЕОРОЛОГИ
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2004
ОБЩЕСТВО
«МНЕ ЭТОГО ВПОЛНЕ ХВАТИЛО». ЭКС-СТАРОСТА ПРАЖСКОГО РАЙОНА ПАВЕЛ НОВОТНЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1391
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА ЗАБЫЛА В ТАКСИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТОИМОСТЬЮ 30 ТЫСЯЧ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
2967
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
19:50
2 ОКТЯБРЯ 2025
4123
ОБЩЕСТВО
ДВА 15-ЛЕТНИХ СИРИЙЦА ИЗНАСИЛОВАЛИ МОЛОДОГО ЧЕХА НА ВОКЗАЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
19:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3254
ПОЛИТИКА
ИТОГ ДЕБАТОВ: ФИАЛА И БАБИШ ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ. У ГЛАВЫ ANO ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ