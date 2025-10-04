Полиция рассказала о происшествиях во время выборов: мужчина в пражском районе Стрижков погиб, выпрыгнув из окна школы

Самым серьезным инцидентом около 13:30 стал трагический прыжок мужчины из окна здания в пражском районе Стрижков, в котором находилась избирательная комиссия. Мужчина скончался на месте от полученных травм.



Также свидетель сообщил полиции о явно пьяном председателе одной из избирательных комиссий в Моравско-Слезском крае. «В пятницу вечером мы провели тест на алкоголь у председателя одной из избирательных комиссий, чтобы проверить сообщение о том, что он выполняет свои функции под воздействием алкогольных напитков», — сообщила пресс-секретарь полиции Соня Штетинская.





Результат алкотеста удивил полицейских, поскольку показатель содержания алкоголя составил около 2,5 промилле. «У остальных членов избирательной комиссии алкотест дал отрицательный результат», — отметила пресс-секретарь.





Перед одним из избирательных участков горели мусорные баки, в другом месте собака блокировала вход перед избирательным участком, а в одной пожарной части развевался советский флаг.



