После проблемы на выборах с eDoklady директор Агентства по цифровым и информационным технологиям подал в отставку
5 октября 2025
11:00
425
Директор Агентства по цифровым и информационным технологиям (DIA) Мартин Месршмид решил подать в отставку из-за проблем с eDoklady на выборах. Об этом он сообщил в эфире Чешского радио.
Намерение Месршмида подтвердил пресс-секретарь агентства DIA Якуб Палата. Принимать ли отставку, будет решать министр труда и социальных дел Мариан Юречек (KDU-ČSL). По словам Месршмида, причиной ошибок стало то, что агентство недооценило возможный интерес к использованию приложения.
«Безусловно, произошла недооценка и не совсем правильная оценка и тестирование на эту нагрузку. Интерес к eDoklady был большим, что нас очень порадовало, и мы очень сожалеем, что не удалось покрыть интерес мощностями системы», — сказал Месршмид.
DIA подверглась массивной критике, когда во время выборов не работала система eDoklady, из-за чего многие избиратели не смогли воспользоваться цифровыми удостоверениями личности. Систему удалось стабилизировать после 20:00, однако агентство заявило, что избиратели должны на всякий случай принести с собой в избирательные участки классические удостоверения личности или паспорта.
На следующей неделе министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) встретится с Месршмидом в связи с его возможной отставкой. По его словам, произошел сбой и система не работала.
«Безусловно, произошла недооценка и не совсем правильная оценка и тестирование на эту нагрузку. Интерес к eDoklady был большим, что нас очень порадовало, и мы очень сожалеем, что не удалось покрыть интерес мощностями системы», — сказал Месршмид.
DIA подверглась массивной критике, когда во время выборов не работала система eDoklady, из-за чего многие избиратели не смогли воспользоваться цифровыми удостоверениями личности. Систему удалось стабилизировать после 20:00, однако агентство заявило, что избиратели должны на всякий случай принести с собой в избирательные участки классические удостоверения личности или паспорта.
На следующей неделе министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) встретится с Месршмидом в связи с его возможной отставкой. По его словам, произошел сбой и система не работала.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1343
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
3984
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1293
11:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
3775
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
2545
09:05
4 ОКТЯБРЯ 2025
1666
20:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1665
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
2391
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1181
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
4285
11:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1478
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3258