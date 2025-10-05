После проблемы на выборах с eDoklady директор Агентства по цифровым и информационным технологиям подал в отставку

Намерение Месршмида подтвердил пресс-секретарь агентства DIA Якуб Палата. Принимать ли отставку, будет решать министр труда и социальных дел Мариан Юречек (KDU-ČSL). По словам Месршмида, причиной ошибок стало то, что агентство недооценило возможный интерес к использованию приложения.



«Безусловно, произошла недооценка и не совсем правильная оценка и тестирование на эту нагрузку. Интерес к eDoklady был большим, что нас очень порадовало, и мы очень сожалеем, что не удалось покрыть интерес мощностями системы», — сказал Месршмид.



DIA подверглась массивной критике, когда во время выборов не работала система eDoklady, из-за чего многие избиратели не смогли воспользоваться цифровыми удостоверениями личности. Систему удалось стабилизировать после 20:00, однако агентство заявило, что избиратели должны на всякий случай принести с собой в избирательные участки классические удостоверения личности или паспорта.



На следующей неделе министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) встретится с Месршмидом в связи с его возможной отставкой. По его словам, произошел сбой и система не работала.