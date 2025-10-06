Годовая инфляция в Чехии в сентябре замедлилась до 2,3 %
6 октября 2025
13:00
Инфляция в Чехии продолжила замедляться, в сентябре она снизилась до 2,3 % по сравнению с августовскими 2,5 %. Об этом свидетельствуют предварительные оценки, опубликованные Чешским статистическим управлением (ČSÚ).
В месячном исчислении потребительские цены в сентябре снизились на 0,6 процента. Окончательные данные по инфляции в августе ČSÚ опубликует в пятницу, в предыдущие месяцы статистики каждый раз подтверждали свои предварительные оценки.
В этом году инфляция достигла пика в июне, когда потребительские цены выросли на 2,9 процента по сравнению с предыдущим годом, а в июле годовая инфляция замедлилась до 2,7 процента.
Единственной статьей, которая подешевела по сравнению с сентябрем прошлого года, как и в предыдущие месяцы, была энергия, включая топливо. Согласно предварительной оценке, их цены снизились на 3,3% в годовом исчислении. Без учета энергии общая инфляция в Чехии в сентябре выросла бы до 3,1%.
Статистики предварительно зафиксировали замедление годового роста цен на продукты питания и товары. Цены на продукты питания, алкоголь и табак в сентябре выросли на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе этот показатель составлял четыре процента. Цены на товары в целом выросли на 0,8 процента, темпы их роста были на 0,3 пункта ниже, чем в августе. Цены на услуги, включая водоснабжение, в сентябре выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущем месяце.
ČSÚ приступил к публикации предварительных оценок инфляции в этом году в связи с долгосрочным спросом со стороны финансового рынка, в частности со стороны Чешского национального банка.
