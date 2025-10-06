Годовая инфляция в Чехии в сентябре замедлилась до 2,3 %

6 октября 2025

Инфляция в Чехии продолжила замедляться, в сентябре она снизилась до 2,3 % по сравнению с августовскими 2,5 %. Об этом свидетельствуют предварительные оценки, опубликованные Чешским статистическим управлением (ČSÚ).