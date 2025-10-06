Коалиционный пазл — главные претенденты на посты в правительстве
6 октября 2025
15:00
После выборов в Чехии ведутся переговоры о формировании правительства. Движение ANO во главе с Андреем Бабишем претендует на пост премьер-министра. Основная дискуссия развернулась вокруг ключевых министерств: финансов, силового блока, здравоохранения и образования. В переговорах участвуют потенциальные союзники ANO — «Мотористы» и SPD.
На пост министра финансов рассматривается Алена Шиллерова. ANO также планирует преобразовать Министерство промышленности и торговли в более широкое ведомство по экономическим вопросам. Главой Минздрава может вновь стать Адам Войтех.
SPD проявляет интерес к МВД, оборонному ведомству и транспорту. Со стороны ANO в МВД рассматривается Роберт Краличек, а в Минобороны — Любомир Метнар. «Мотористы» настаивают на реформе армейских закупок и претендуют на министерства образования и экологии, выступая за пересмотр инклюзивного обучения и экологической политики ЕС.
