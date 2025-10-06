Коалиционный пазл — главные претенденты на посты в правительстве

6 октября 2025

После выборов в Чехии ведутся переговоры о формировании правительства. Движение ANO во главе с Андреем Бабишем претендует на пост премьер-министра. Основная дискуссия развернулась вокруг ключевых министерств: финансов, силового блока, здравоохранения и образования. В переговорах участвуют потенциальные союзники ANO — «Мотористы» и SPD.