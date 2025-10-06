Погода в Чехии на неделю: тепло в середине, похолодание к выходным

6 октября 2025

На предстоящей неделе погоду в Чешской Республике будет определять неустойчивый атмосферный фронт. В первые дни ожидается потепление, которое сменится ощутимым похолоданием с приходом следующих выходных.