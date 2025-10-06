ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Погода в Чехии на неделю: тепло в середине, похолодание к выходным

Новости и статьи
6 октября 2025
18:00
627
На предстоящей неделе погоду в Чешской Республике будет определять неустойчивый атмосферный фронт. В первые дни ожидается потепление, которое сменится ощутимым похолоданием с приходом следующих выходных.
Понедельник–среда: переменчивость и рост температур
Начало недели будет облачным с периодическими дождями. Утренние заморозки отступят, а дневные температуры составят от 10 до 17°C. Характерны утренние туманы, однако к среде количество солнечных часов возрастет. Ветер западный, преимущественно слабый.

Четверг–пятница: пик потепления
Четверг станет самым теплым днем. После пасмурного утра с кратковременными дождями небо прояснится. Столбики термометров покажут 14–18°C, а в южной Моравии возможны значения до 20°C. В пятницу ночи станут холоднее (4–8°C, местами до 2°C), но днем по-прежнему будет комфортно — 12–16 C.

Уик-энд: резкое похолодание
В Чехию с северо-запада придет холодный воздух, и погода заметно испортится: дожди накроют большинство регионов, а в горных районах Крконоше и Есеники начнется мокрый снег. Днем в субботу еще будет относительно тепло — около 15°C, но уже в воскресенье температура опустится до 10°C. В начале следующей недели возможны ночные заморозки.
погода Прага Чехия
