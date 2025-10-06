Жительница Пльзеня нашла на тротуаре крупную сумму и передала ее правоохранителям

По словам представителя правоохранительных органов, купюры лежали на краю пешеходной дорожки. Девушка, направлявшаяся на работу, подобрала их и сразу же вызвала патруль, чтобы передать находку.





Спустя несколько часов в участок обратился взволнованный мужчина, который точно описал сумму, место и обстоятельства пропажи. После процедуры идентификации и возврата средств он лично поблагодарил свою помощницу, вручив ей денежное вознаграждение за честность.