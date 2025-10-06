ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Жительница Пльзеня нашла на тротуаре крупную сумму и передала ее правоохранителям

Новости и статьи
6 октября 2025
21:00
474
На одной из улиц Пльзеня была обнаружена значительная сумма денег — 17 000 крон. Молодая горожанка, нашедшая банкноты, незамедлительно сообщила об этом в полицию.
По словам представителя правоохранительных органов, купюры лежали на краю пешеходной дорожки. Девушка, направлявшаяся на работу, подобрала их и сразу же вызвала патруль, чтобы передать находку.

Спустя несколько часов в участок обратился взволнованный мужчина, который точно описал сумму, место и обстоятельства пропажи. После процедуры идентификации и возврата средств он лично поблагодарил свою помощницу, вручив ей денежное вознаграждение за честность.
полиция Чехия деньги
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
469
ПОЛИТИКА
83 ПРОЦЕНТА ЖЕНЩИН В РЯДАХ «ПИРАТОВ»: РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
627
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ НА НЕДЕЛЮ: ТЕПЛО В СЕРЕДИНЕ, ПОХОЛОДАНИЕ К ВЫХОДНЫМ
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1894
ПОЛИТИКА
ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ: МИНИСТЕРСКИЙ АППЕТИТ ЛИДЕРА SPD
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1736
ОБЩЕСТВО
КОАЛИЦИОННЫЙ ПАЗЛ — ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
628
ОБЩЕСТВО
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,3%
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2035
ЭКОНОМИКА
75% ЧЕХОВ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЕВРО
08:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2619
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ НАЧАЛ КОНСУЛЬТАЦИИ С АНДРЕЕМ БАБИШЕМ, ОНИ ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2893
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ ФЕНОМЕН: ПРАГМАТИЧНЫЙ БИЗНЕСМЕН МЕНЯЕТ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ СТРАНЫ?
13:50
5 ОКТЯБРЯ 2025
3173
ПОЛИТИКА
ПОБЕДА БАБИША И ТРУДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: КАКИМ БУДЕТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
2229
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ ПРОБЛЕМЫ НА ВЫБОРАХ С EDOKLADY ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПО ЦИФРОВЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
3003
ПОЛИТИКА
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: ОТ ПАРТИИ ANO В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ 80 ДЕПУТАТОВ
17:45
4 ОКТЯБРЯ 2025
4501
ПОЛИТИКА
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЧЕХИИ ВЫИГРАЛО ДВИЖЕНИЕ ANO
16:30
4 ОКТЯБРЯ 2025
2087
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О ПРОИСШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ: МУЖЧИНА В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ СТРИЖКОВ ПОГИБ, ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ
14:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1783
ОБЩЕСТВО
ЗАПРЕТ ГЕЛЬ-ЛАКОВ TPO В ЕС: АЛЛЕРГИИ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРКИ САЛОНОВ
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
3049
ОБЩЕСТВО
СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ В ПРАГЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ, ЗАДЕРЖАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ