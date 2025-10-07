ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

11 октября не будут ходить поезда метро на линии B между станциями Флоренц и Высочанска

Новости 420on
7 октября 2025
13:30
528
В субботу, 11 октября 2025 года, из-за ремонтных работ на путях, связанных с реконструкцией станции Ческоморавска, движение поездов пражского метро на линии B будет временно приостановлено в участке Флоренц – Высочанска.
В отрезке Черный мост – Высочанска поезда будут курсировать по одной колее в режиме ограниченного движения. На станции Глоубетин пассажирам необходимо будет пересаживаться между поездами на первой и второй колее, которые будут следовать с согласованными интервалами.

Для обеспечения транспортного сообщения будет организовано временное трамвайное сообщение по маршруту:
XB Флоренц – Кржижикова – Инвалидовна – Пальмовка – Поликлиника Высочаны – Вокзал Высочаны – Высочанска.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться регулярным трамвайным маршрутом №12, а также линиями №3 и №8 для поездок между станциями Флоренц и Пальмовка.

Изменения маршрутов трамваев:
  • Линия №8: Нádraží Podbaba – Старый Глоубетин – Глоубетин – Леховец
  • Линия №31: Spojovací – Крейчаржек – Пальмовка

Пражская транспортная компания рекомендует пассажирам планировать поездки с учётом временных изменений и следить за актуальной информацией на остановках и в мобильных приложениях.
метро Прага Чехия транспорт
