11 октября не будут ходить поезда метро на линии B между станциями Флоренц и Высочанска
7 октября 2025
13:30
528
В субботу, 11 октября 2025 года, из-за ремонтных работ на путях, связанных с реконструкцией станции Ческоморавска, движение поездов пражского метро на линии B будет временно приостановлено в участке Флоренц – Высочанска.
В отрезке Черный мост – Высочанска поезда будут курсировать по одной колее в режиме ограниченного движения. На станции Глоубетин пассажирам необходимо будет пересаживаться между поездами на первой и второй колее, которые будут следовать с согласованными интервалами.
Для обеспечения транспортного сообщения будет организовано временное трамвайное сообщение по маршруту:
XB Флоренц – Кржижикова – Инвалидовна – Пальмовка – Поликлиника Высочаны – Вокзал Высочаны – Высочанска.
Кроме того, пассажиры могут воспользоваться регулярным трамвайным маршрутом №12, а также линиями №3 и №8 для поездок между станциями Флоренц и Пальмовка.
Изменения маршрутов трамваев:
- Линия №8: Нádraží Podbaba – Старый Глоубетин – Глоубетин – Леховец
- Линия №31: Spojovací – Крейчаржек – Пальмовка
Пражская транспортная компания рекомендует пассажирам планировать поездки с учётом временных изменений и следить за актуальной информацией на остановках и в мобильных приложениях.
