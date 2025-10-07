ВС Чехии защитил право украинцев на выбор страны защиты

Причиной для спора стали два конкретных случая. Одна из заявительниц, пожилая женщина, первоначально получила защиту в Бельгии, но желала переехать к родственникам в Чехию. Другой заявитель, гражданин Украины с нарушением слуха и речи, оформил статус в Польше, не осознавая полностью последствий из-за языкового барьера. Оба получили отказ от чешских властей.





Общеевропейский контекст

Суд установил, что национальная норма, запрещавшая повторную выдачу статуса, противоречит праву Европейского союза. Украинцы, пользующиеся временной защитой, имеют право свободного выбора страны проживания в рамках ЕС. Если они отказываются от статуса в первом государстве и подают заявление в Чехии, власти обязаны рассмотреть его по существу, а не отклонять автоматически.