ВС Чехии защитил право украинцев на выбор страны защиты

7 октября 2025
19:00
Верховный административный суд Чешской Республики вынес решение, обязывающее Министерство внутренних дел рассматривать заявления украинцев о предоставлении временной защиты, даже если они ранее уже получали такой статус в другой стране ЕС. Ранее ведомство возвращало подобные прошения без рассмотрения.
Причиной для спора стали два конкретных случая. Одна из заявительниц, пожилая женщина, первоначально получила защиту в Бельгии, но желала переехать к родственникам в Чехию. Другой заявитель, гражданин Украины с нарушением слуха и речи, оформил статус в Польше, не осознавая полностью последствий из-за языкового барьера. Оба получили отказ от чешских властей.

Общеевропейский контекст
Суд установил, что национальная норма, запрещавшая повторную выдачу статуса, противоречит праву Европейского союза. Украинцы, пользующиеся временной защитой, имеют право свободного выбора страны проживания в рамках ЕС. Если они отказываются от статуса в первом государстве и подают заявление в Чехии, власти обязаны рассмотреть его по существу, а не отклонять автоматически. 
