Метро «Флора» закроется на долгий ремонт

8 октября 2025
21:00
Пражское транспортное предприятие с 2 февраля 2026 года закроет станцию метро «Флора» на линии A. Работы продлятся десять месяцев. Общая стоимость комплексного ремонта, включающего установку лифтов и замену эскалаторов, оценивается в 1,29 миллиарда крон.
Ход работ и дальнейшие перспективы
После завершения основного этапа и открытия станции для пассажиров в конце ноября 2026 года, монтаж лифтов продолжится еще 14 месяцев. Полностью безбарьерный доступ планируется обеспечить к началу 2028 года.

Станция, открытая в 1980 году, никогда ранее капитально не ремонтировалась. Далее аналогичная реконструкция ожидает станции «Градчанска» и «Желивскего». 


В настоящее время реконструкция также ведется на станциях «Панкрац» и «Ческоморавска», которые должны возобновить работу в начале следующего года. Из 61 станции пражского метро 48 уже являются безбарьерными, а недавно был введен в эксплуатацию новый лифт на «Радлицкой».
