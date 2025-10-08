Метро «Флора» закроется на долгий ремонт

Пражское транспортное предприятие с 2 февраля 2026 года закроет станцию метро «Флора» на линии A. Работы продлятся десять месяцев. Общая стоимость комплексного ремонта, включающего установку лифтов и замену эскалаторов, оценивается в 1,29 миллиарда крон.