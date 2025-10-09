В сентябре на железных дорогах в Чехии погибли 22 человека

По данным Железнодорожной инспекции (Drážní inspekce), с начала года в Чехии зафиксировано 809 железнодорожных аварий — столько же, сколько и в прошлом году за тот же период. В результате этих происшествий погибли 160 человек, тогда как в 2024 году — 157.



Самой тяжёлой оказалась третья неделя сентября.

20 сентября 20-летняя женщина погибла после столкновения машины с поездом на переезде в Крижановицах.

21 сентября ещё три человека погибли при столкновениях с поездами — в Шумперке, Зеленче у Праги и на линии между Либенью и Беховице в столице.

Несмотря на снижение количества аварий на железнодорожных переездах (с 14 до 9), их последствия остаются тяжелыми: два человека погибли (годом ранее — один), трое получили травмы (в 2024 году — шесть).



Нарушения правил и человеческий фактор







Железнодорожная инспекция отмечает рост числа случаев, когда люди выходят на пути или пересекают их в неположенных местах. В сентябре поезда сбили 26 человек, из них 20 погибли — на девять больше, чем годом ранее.



Ошибок со стороны машинистов стало немного меньше: сигнал «стоп» был проигнорирован 12 раз (на четыре меньше, чем в прошлом году). Чаще всего ошибки происходили в Южноморавском, Среднечешском и Устецком краях, а также в Праге.







📊 Ключевые данные за сентябрь 2025 года:

Железнодорожных происшествий: 90 (−18 г/г)

Погибших: 22 (+10 г/г)

Пострадавших на переездах: 3 (−3 г/г)

Незаконных выходов на пути: 138 (+6 г/г)

Проигнорированных сигналов «стоп»: 12 (−4 г/г)



