В сентябре на железных дорогах в Чехии погибли 22 человека

Новости 420on
9 октября 2025
10:00
584
В сентябре на чешских железных дорогах произошло 90 несчастных случаев, что на 18 меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Однако число погибших выросло — 22 человека погибли (на 10 больше, чем в 2024 году).
По данным Железнодорожной инспекции (Drážní inspekce), с начала года в Чехии зафиксировано 809 железнодорожных аварий — столько же, сколько и в прошлом году за тот же период. В результате этих происшествий погибли 160 человек, тогда как в 2024 году — 157.

Самой тяжёлой оказалась третья неделя сентября.
  • 20 сентября 20-летняя женщина погибла после столкновения машины с поездом на переезде в Крижановицах.
  • 21 сентября ещё три человека погибли при столкновениях с поездами — в Шумперке, Зеленче у Праги и на линии между Либенью и Беховице в столице.
Несмотря на снижение количества аварий на железнодорожных переездах (с 14 до 9), их последствия остаются тяжелыми: два человека погибли (годом ранее — один), трое получили травмы (в 2024 году — шесть).

Нарушения правил и человеческий фактор


Железнодорожная инспекция отмечает рост числа случаев, когда люди выходят на пути или пересекают их в неположенных местах. В сентябре поезда сбили 26 человек, из них 20 погибли — на девять больше, чем годом ранее.

Ошибок со стороны машинистов стало немного меньше: сигнал «стоп» был проигнорирован 12 раз (на четыре меньше, чем в прошлом году). Чаще всего ошибки происходили в Южноморавском, Среднечешском и Устецком краях, а также в Праге.


📊 Ключевые данные за сентябрь 2025 года:
  • Железнодорожных происшествий: 90 (−18 г/г)
  • Погибших: 22 (+10 г/г)
  • Пострадавших на переездах: 3 (−3 г/г)
  • Незаконных выходов на пути: 138 (+6 г/г)
  • Проигнорированных сигналов «стоп»: 12 (−4 г/г)

Чешские железные дороги Чехия дтп
