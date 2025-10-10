ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешские железные дороги оштрафованы за нарушения при закупке поездов

Новости и статьи
10 октября 2025
15:00
279
Управление по защите экономической конкуренции Чехии назначило компании «Чешские железные дороги» штраф в размере шести миллионов крон. Санкция связана с нарушениями, допущенными при закупке электропоездов для региональных перевозок. Решение ведомства является окончательным, и перевозчик обязан его выполнить.
Инцидент произошел в рамках соглашения о поставке электропоездов EMU 160, заключенного по итогам тендера 2019 года. Изначально в 2022 году был подписан контракт с консорциумом «Шкода Транспортейшн» и «Шкода Вагонка» на 19 составов. Однако в 2023 году железнодорожный оператор дополнительным соглашением изменил заказ, сократив количество электропоездов до 15 и добавив четыре аккумуляторных состава. По мнению регулятора, это изменение условий первоначальной сделки было произведено с нарушением закона.

Позиция перевозчика и возможные последствия
Представители «Чешских железных дорог» не согласны с решением, утверждая, что изменения были связаны с требованиями Моравско-Силезского края, для которого предназначались поезда, а также с внедрением новых систем безопасности. Они не исключают подачи административного иска в суд Брно для обжалования штрафа. Однако, как отмечает антимонопольная служба, даже подача жалобы не отменяет обязанность немедленной оплаты штрафа. 
Чешские железные дороги Чехия законы
