Сезонная смена шин — что нужно знать автовладельцу?

10 октября 2025
21:00
С приближением холодов многие автолюбители задумываются о замене летних шин на зимние. Согласно законодательству, использование зимних покрышек обязательно с 1 ноября по 31 марта при наличии на дороге снега, льда или наледи. Однако эксперты рекомендуют не ждать крайнего срока, особенно жителям регионов, где заморозки и снег возможны раньше. Это позволяет избежать очередей в сервисах.
Износ и возраст шин
Безопасность зависит не только от сезона, но и от состояния шин. Критическим считается износ протектора ниже 1,6 мм, но уже при глубине менее 4 мм значительно ухудшается сцепление на мокрой дороге и возрастает риск аквапланирования. Важен и возраст резины: даже при достаточном протекторе шины старше шести лет начинают терять свои свойства из-за естественного старения материалов.

Стоимость услуг
Цена переобувки варьируется в зависимости от типа автомобиля, дисков и региона. Стандартная замена комплекта колес обойдется в среднем от 1200 до 1500 крон. Для внедорожников и моделей с низкопрофильными шинами действуют надбавки. Точную стоимость лучше уточнять непосредственно в сервисе.

Оптимальный температурный режим
Распространенное мнение, что менять шины нужно при падении температуры ниже +7 °C, является мифом. Исследования показывают, что на сухом асфальте даже при нулевой температуре летние шины обеспечивают лучшее сцепление, чем зимние. Зимняя резина проявляет свои преимущества исключительно в снег, слякоть и на льду. 
