Сезонная смена шин — что нужно знать автовладельцу?

Износ и возраст шин

Безопасность зависит не только от сезона, но и от состояния шин. Критическим считается износ протектора ниже 1,6 мм, но уже при глубине менее 4 мм значительно ухудшается сцепление на мокрой дороге и возрастает риск аквапланирования. Важен и возраст резины: даже при достаточном протекторе шины старше шести лет начинают терять свои свойства из-за естественного старения материалов.



Стоимость услуг

Цена переобувки варьируется в зависимости от типа автомобиля, дисков и региона. Стандартная замена комплекта колес обойдется в среднем от 1200 до 1500 крон. Для внедорожников и моделей с низкопрофильными шинами действуют надбавки. Точную стоимость лучше уточнять непосредственно в сервисе.





Оптимальный температурный режим

Распространенное мнение, что менять шины нужно при падении температуры ниже +7 °C, является мифом. Исследования показывают, что на сухом асфальте даже при нулевой температуре летние шины обеспечивают лучшее сцепление, чем зимние. Зимняя резина проявляет свои преимущества исключительно в снег, слякоть и на льду.