Суд приостановил тендер на строительство линии метро D в Праге

Новости 420on 13 октября 2025 09:00 1064

Споры вокруг сложного тендера на строительство второго участка пражской линии метро D между станциями Olbrachtova и Nové Dvory вышли на новый уровень. Делом занялся Краевой суд в Брно, который постановил временно остановить весь тендер до завершения судебного разбирательства.