Суд приостановил тендер на строительство линии метро D в Праге

Новости 420on
13 октября 2025
09:00
Споры вокруг сложного тендера на строительство второго участка пражской линии метро D между станциями Olbrachtova и Nové Dvory вышли на новый уровень. Делом занялся Краевой суд в Брно, который постановил временно остановить весь тендер до завершения судебного разбирательства.
Согласно решению суда, Пражскому транспортному предприятию запрещено заключать договор с возможным победителем конкурса до вступления решения суда в законную силу. Речь идет о тендере на выполнение строительных работ по проекту «Эксплуатационный участок I. D метро в Праге – участок Olbrachtova – Nové Dvory – строительная часть».

Таким образом, строительство второго участка новой линии, которая должна соединить Pankrác с Nové Dvory, вновь оказалось под угрозой задержки.

Процесс может осложниться и по другим причинам, так как ряд участников тендера продолжает оспаривать не только условия конкурса, но и выбор подрядчика — компании Subterra.

Первая часть строительства линии метро D, проходящая от станции Pankrác до Olbrachtova, ведется с 2025 года и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Чехии. Новая линия должна разгрузить южную часть Праги и улучшить транспортное сообщение между центром и районами на юге города.
