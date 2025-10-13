Суд приостановил тендер на строительство линии метро D в Праге
13 октября 2025
09:00
1064
Споры вокруг сложного тендера на строительство второго участка пражской линии метро D между станциями Olbrachtova и Nové Dvory вышли на новый уровень. Делом занялся Краевой суд в Брно, который постановил временно остановить весь тендер до завершения судебного разбирательства.
Согласно решению суда, Пражскому транспортному предприятию запрещено заключать договор с возможным победителем конкурса до вступления решения суда в законную силу. Речь идет о тендере на выполнение строительных работ по проекту «Эксплуатационный участок I. D метро в Праге – участок Olbrachtova – Nové Dvory – строительная часть».
Таким образом, строительство второго участка новой линии, которая должна соединить Pankrác с Nové Dvory, вновь оказалось под угрозой задержки.
Процесс может осложниться и по другим причинам, так как ряд участников тендера продолжает оспаривать не только условия конкурса, но и выбор подрядчика — компании Subterra.
Первая часть строительства линии метро D, проходящая от станции Pankrác до Olbrachtova, ведется с 2025 года и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Чехии. Новая линия должна разгрузить южную часть Праги и улучшить транспортное сообщение между центром и районами на юге города.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
319
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
937
08:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
965
20:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
3565
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1883
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1520
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2802
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
6591
19:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
2997
16:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1112
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1223
13:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
845
12:10
10 ОКТЯБРЯ 2025
1378
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2025
1509