Чехию ждет неделя переменчивой погоды с похолоданием к выходным
13 октября 2025
17:00
524
В ближайшие дни жителей Чехии ожидает типичная октябрьская погода с чередованием пасмурных и ясных периодов. Метеорологи обещают спокойную неделю без значительных осадков. Дневные температуры достигнут максимум 14 градусов тепла.
Специалисты отмечают, что октябрь традиционно является самым спокойным месяцем с минимальным количеством метеорологических предупреждений. Предстоящая неделя подтверждает эту тенденцию.
Количество осадков прогнозируется ниже нормы или в пределах обычных показателей. В основном выпадет от одного до пяти миллиметров, в горных районах местами до десяти миллиметров.
Температура воздуха днем будет в основном в пределах от 9 до 14 градусов по Цельсию. Ночная температура будет зависеть от облачности. В дни с сильной облачностью будет от пяти до 10 градусов тепла, а при низкой — от одного до шести градусов. К концу недели утренняя температура опустится до нуля, а в выходные ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов.
Температура воздуха днем будет в основном в пределах от 9 до 14 градусов по Цельсию. Ночная температура будет зависеть от облачности. В дни с сильной облачностью будет от пяти до 10 градусов тепла, а при низкой — от одного до шести градусов. К концу недели утренняя температура опустится до нуля, а в выходные ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
235
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1146
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
909
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
764
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
943
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1164
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
1481
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1716
08:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1292
20:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4821
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2025
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1576
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2898
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
6978