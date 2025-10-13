Чехию ждет неделя переменчивой погоды с похолоданием к выходным

Специалисты отмечают, что октябрь традиционно является самым спокойным месяцем с минимальным количеством метеорологических предупреждений. Предстоящая неделя подтверждает эту тенденцию.





Количество осадков прогнозируется ниже нормы или в пределах обычных показателей. В основном выпадет от одного до пяти миллиметров, в горных районах местами до десяти миллиметров.



Температура воздуха днем будет в основном в пределах от 9 до 14 градусов по Цельсию. Ночная температура будет зависеть от облачности. В дни с сильной облачностью будет от пяти до 10 градусов тепла, а при низкой — от одного до шести градусов. К концу недели утренняя температура опустится до нуля, а в выходные ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов.