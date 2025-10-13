15 лет спустя: 13 октября произошла трагедия с ребенком, всколыхнувшая Чехию
13 октября 2025
20:00
1148
15 лет назад Чехию потрясло исчезновение девятилетней Анны Янатковой из пражского района Кобылисы. 13 октября 2010 года школьница не вернулась домой после занятий. Ее рюкзак и бутылку с водой обнаружили спрятанными под тяжелой плитой, которую ребенок не смог бы сдвинуть самостоятельно.
Резонансное преступление и вопросы медийной этики
Масштабные поиски с участием десятков полицейских и кинологов продолжались несколько дней, но безрезультатно. Отец девочки через телевидение даже предложил предполагаемым похитителям 3,5 миллиона крон за возвращение дочери.
Спустя неделю задержали главного подозреваемого Отакара Томека. На рюкзаке ребенка нашли его ДНК, однако прямых доказательств для ареста не хватило. Только 16 марта 2011 года в зарослях недалеко от дома обнаружили останки школьницы, которые выкопали дикие животные.
После повторного задержания подозреваемого отправили в СИЗО, где он совершил самоубийство, не признав вину. Следствие установило, что мужчина присматривался еще к одной девочке в другом районе.
Дело вызвало острую дискуссию о работе СМИ. Издания публиковали непроверенные данные и нарушали презумпцию невиновности. Особый скандал разразился, когда издательство использовало фотографию погибшей в рекламной кампании журнала. После многочисленных жалоб плакаты убрали.
Масштабные поиски с участием десятков полицейских и кинологов продолжались несколько дней, но безрезультатно. Отец девочки через телевидение даже предложил предполагаемым похитителям 3,5 миллиона крон за возвращение дочери.
Спустя неделю задержали главного подозреваемого Отакара Томека. На рюкзаке ребенка нашли его ДНК, однако прямых доказательств для ареста не хватило. Только 16 марта 2011 года в зарослях недалеко от дома обнаружили останки школьницы, которые выкопали дикие животные.
После повторного задержания подозреваемого отправили в СИЗО, где он совершил самоубийство, не признав вину. Следствие установило, что мужчина присматривался еще к одной девочке в другом районе.
Дело вызвало острую дискуссию о работе СМИ. Издания публиковали непроверенные данные и нарушали презумпцию невиновности. Особый скандал разразился, когда издательство использовало фотографию погибшей в рекламной кампании журнала. После многочисленных жалоб плакаты убрали.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
235
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
911
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
524
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
764
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
943
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1164
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
1481
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1716
08:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1292
20:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4821
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2025
17:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1576
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2898
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
6978