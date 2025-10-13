15 лет спустя: 13 октября произошла трагедия с ребенком, всколыхнувшая Чехию

15 лет назад Чехию потрясло исчезновение девятилетней Анны Янатковой из пражского района Кобылисы. 13 октября 2010 года школьница не вернулась домой после занятий. Ее рюкзак и бутылку с водой обнаружили спрятанными под тяжелой плитой, которую ребенок не смог бы сдвинуть самостоятельно.