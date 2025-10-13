ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

15 лет спустя: 13 октября произошла трагедия с ребенком, всколыхнувшая Чехию

13 октября 2025
20:00
15 лет назад Чехию потрясло исчезновение девятилетней Анны Янатковой из пражского района Кобылисы. 13 октября 2010 года школьница не вернулась домой после занятий. Ее рюкзак и бутылку с водой обнаружили спрятанными под тяжелой плитой, которую ребенок не смог бы сдвинуть самостоятельно.
Резонансное преступление и вопросы медийной этики
Масштабные поиски с участием десятков полицейских и кинологов продолжались несколько дней, но безрезультатно. Отец девочки через телевидение даже предложил предполагаемым похитителям 3,5 миллиона крон за возвращение дочери.

Спустя неделю задержали главного подозреваемого Отакара Томека. На рюкзаке ребенка нашли его ДНК, однако прямых доказательств для ареста не хватило. Только 16 марта 2011 года в зарослях недалеко от дома обнаружили останки школьницы, которые выкопали дикие животные.

После повторного задержания подозреваемого отправили в СИЗО, где он совершил самоубийство, не признав вину. Следствие установило, что мужчина присматривался еще к одной девочке в другом районе.

Дело вызвало острую дискуссию о работе СМИ. Издания публиковали непроверенные данные и нарушали презумпцию невиновности. Особый скандал разразился, когда издательство использовало фотографию погибшей в рекламной кампании журнала. После многочисленных жалоб плакаты убрали.
