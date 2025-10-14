ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге от гепатита А в этом году умерли 10 человек

14 октября 2025
14:25
В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек.
Для сравнения, в 2024 году во всей Чехии от гепатита А умерли лишь двое пациентов, тогда как в 2025 году по состоянию на 5 октября число умерших достигло 21.


Согласно информации Государственного института здравоохранения, нынешняя эпидемия стала второй по масштабам с 1989 года. Больше случаев, чем в 2025-м (1842 заражённых по состоянию на начало октября), было только в 1996 году, когда за весь год зафиксировали 2083 случая.


Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и вакцинация остаются самыми надёжными способами защиты от гепатита А.
