В Праге от гепатита А в этом году умерли 10 человек
14 октября 2025
14:25
706
В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек.
Для сравнения, в 2024 году во всей Чехии от гепатита А умерли лишь двое пациентов, тогда как в 2025 году по состоянию на 5 октября число умерших достигло 21.
Согласно информации Государственного института здравоохранения, нынешняя эпидемия стала второй по масштабам с 1989 года. Больше случаев, чем в 2025-м (1842 заражённых по состоянию на начало октября), было только в 1996 году, когда за весь год зафиксировали 2083 случая.
Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и вакцинация остаются самыми надёжными способами защиты от гепатита А.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1956
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3919
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1322
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4079
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
6179
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1476
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1352
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1991
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1758
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
2022
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2573
08:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1541
20:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
6004
20:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2137