В Праге от гепатита А в этом году умерли 10 человек

14 октября 2025

В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек.