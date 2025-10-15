Чехия готовится к возможному росту насилия после окончания войны в Украине

Новости 420on 15 октября 2025 08:00 1663

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии готовится к возможному росту насильственной преступности после завершения войны в Украине и возвращения мужчин, участвовавших в боевых действиях, на территорию Чехии к своим семьям.