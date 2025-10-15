Чехия готовится к возможному росту насилия после окончания войны в Украине
15 октября 2025
08:00
1663
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии готовится к возможному росту насильственной преступности после завершения войны в Украине и возвращения мужчин, участвовавших в боевых действиях, на территорию Чехии к своим семьям.
Об этом сообщил директор ведомства Йиржи Мазанек. По его словам, служба также отслеживает случаи ограблений банкоматов в Германии и Австрии, совершаемых балканскими преступными группировками, что после введения евро может распространиться и на Чехию.
Мазанек отметил, что эпоха криминала 90-х годов, когда процветали заказные убийства и крупные вооруженные нападения, осталась в прошлом, однако исключать возвращение подобных форм преступности нельзя. В связи с этим часть подразделений проходит специальную подготовку, чтобы сохранять готовность действовать в условиях роста насилия.
По наблюдениям NCOZ, несмотря на опасения, массовый приток оружия из зоны боевых действий на территорию Чехии не подтвердился. Однако в центре считают реальной угрозу, что после завершения войны мужчины, возвращающиеся с фронта к семьям, проживающим в Чехии, могут столкнуться с психологическими последствиями военных лет. Длительное пребывание в условиях боевых действий, по словам главы NCOZ, несет высокий риск фрустрации, что в отдельных случаях может привести к агрессивному поведению и росту организованных преступных групп.
Особое внимание уделяется феномену «передвижных банд», совершающих вооруженные ограбления банкоматов с использованием взрывчатки. Такие группы активно действуют в странах Евросоюза, и их появление в Чехии становится вероятным сценарием после перехода на евро.
Согласно ежегодному отчёту NCOZ за прошлый год, уровень угрозы от международных преступных структур, уже действующих в некоторых странах ЕС, сопоставим с опасностью, исходящей от экстремистских и террористических организаций. Эти группы выбирают государства с наименее строгими санкциями и наименьшими рисками раскрытия, адаптируя свою деятельность к локальным условиям.
Мазанек подчеркнул важность ужесточения контроля за пребыванием иностранцев из третьих стран и настаивает на обязательном использовании биометрических документов. Это позволит предотвратить смену личностей и повысить прозрачность миграционных потоков. Руководитель NCOZ выразил уверенность, что внедряемая общеевропейская система EES (Entry/Exit System), предусматривающая цифровую регистрацию пересечения границы гражданами стран, не входящих в ЕС, позволит значительно усилить контроль.
Что касается нелегальной миграции, Чехия по-прежнему остается в основном транзитной страной. Большинство мигрантов из Африки и Ближнего Востока направляются к своим семьям в государства Западной Европы, а также предпочитают страны с более высокой социальной поддержкой. Чехия, по словам Мазанека, не является привлекательной целью, поскольку здесь иностранцы вынуждены работать, чтобы обеспечить себе проживание.
Мазанек отметил, что эпоха криминала 90-х годов, когда процветали заказные убийства и крупные вооруженные нападения, осталась в прошлом, однако исключать возвращение подобных форм преступности нельзя. В связи с этим часть подразделений проходит специальную подготовку, чтобы сохранять готовность действовать в условиях роста насилия.
По наблюдениям NCOZ, несмотря на опасения, массовый приток оружия из зоны боевых действий на территорию Чехии не подтвердился. Однако в центре считают реальной угрозу, что после завершения войны мужчины, возвращающиеся с фронта к семьям, проживающим в Чехии, могут столкнуться с психологическими последствиями военных лет. Длительное пребывание в условиях боевых действий, по словам главы NCOZ, несет высокий риск фрустрации, что в отдельных случаях может привести к агрессивному поведению и росту организованных преступных групп.
Особое внимание уделяется феномену «передвижных банд», совершающих вооруженные ограбления банкоматов с использованием взрывчатки. Такие группы активно действуют в странах Евросоюза, и их появление в Чехии становится вероятным сценарием после перехода на евро.
Согласно ежегодному отчёту NCOZ за прошлый год, уровень угрозы от международных преступных структур, уже действующих в некоторых странах ЕС, сопоставим с опасностью, исходящей от экстремистских и террористических организаций. Эти группы выбирают государства с наименее строгими санкциями и наименьшими рисками раскрытия, адаптируя свою деятельность к локальным условиям.
Мазанек подчеркнул важность ужесточения контроля за пребыванием иностранцев из третьих стран и настаивает на обязательном использовании биометрических документов. Это позволит предотвратить смену личностей и повысить прозрачность миграционных потоков. Руководитель NCOZ выразил уверенность, что внедряемая общеевропейская система EES (Entry/Exit System), предусматривающая цифровую регистрацию пересечения границы гражданами стран, не входящих в ЕС, позволит значительно усилить контроль.
Что касается нелегальной миграции, Чехия по-прежнему остается в основном транзитной страной. Большинство мигрантов из Африки и Ближнего Востока направляются к своим семьям в государства Западной Европы, а также предпочитают страны с более высокой социальной поддержкой. Чехия, по словам Мазанека, не является привлекательной целью, поскольку здесь иностранцы вынуждены работать, чтобы обеспечить себе проживание.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
131
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
334
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
733
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
3081
14:25
14 ОКТЯБРЯ 2025
1138
12:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6068
21:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1506
20:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
4460
19:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
7164
17:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1616
16:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1498
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2249
14:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1898
11:20
13 ОКТЯБРЯ 2025
2177
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2818