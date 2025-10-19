Ставки по сберегательным счетам в Чехии в октябре 2025 года
19 октября 2025
09:00
614
Обзор лидирующих предложений банков.
В октябре 2025 года несколько чешских банков предлагают сберегательные счета с доходностью выше 3% годовых. Наибольшие ставки заметны у счетов для детей и молодежи, а также у бонусных и условно-привязанных продуктов.
Так, счет для клиентов до 18 лет в Česká spořitelna приносит до 4,05% годовых при ежемесячном пополнении минимум 50 крон. Для взрослых базовая ставка составляет 3,80%, но для ее получения требуется регулярный вклад или инвестиция.
mBank сохраняет ставку 4,01% на mSpořicí účet Plus до конца октября, с условием ежемесячного пополнения 15 000 крон и пяти платежей картой, для несовершеннолетних эти условия упрощены. Raiffeisenbank предлагает 4% на бонусном счете при десяти платежах картой и активации счета, выше определенной суммы ставка снижается.
Другие привлекательные предложения
VÚB Banka начисляет 3,60% на счет без лимита, но налогообложение зависит от страны налогового резидентства. Trinity Bank предлагает 3,58% на Skvělý účet HIT без ограничений по вкладу, а Komerční banka — 3,50% до 500 000 Kč с бонусными условиями для новых и действующих клиентов.
Ставки в ČSOB и Fio Banka составляют 3,25% до 250 000 вклада, в Oberbank — 3,20% при минимальном депозите 2 миллиона Kč, UniCredit Bank — 3,15% при выполнении условий по платежам и регулярным взносам, а Partners Banka предлагает 3,06% без ограничений, но с бонусами за рекомендации и активность.
Общие тенденции
Банки продолжают повышать ставки на сберегательных счетах, особенно для молодежи и клиентов, готовых выполнять условия по пополнениям и платежам. Высокие ставки доступны в основном при регулярных взносах или дополнительных инвестициях в продукты банка. Для вкладов без условий доходность существенно ниже, обычно до 3% годовых.
Так, счет для клиентов до 18 лет в Česká spořitelna приносит до 4,05% годовых при ежемесячном пополнении минимум 50 крон. Для взрослых базовая ставка составляет 3,80%, но для ее получения требуется регулярный вклад или инвестиция.
mBank сохраняет ставку 4,01% на mSpořicí účet Plus до конца октября, с условием ежемесячного пополнения 15 000 крон и пяти платежей картой, для несовершеннолетних эти условия упрощены. Raiffeisenbank предлагает 4% на бонусном счете при десяти платежах картой и активации счета, выше определенной суммы ставка снижается.
Другие привлекательные предложения
VÚB Banka начисляет 3,60% на счет без лимита, но налогообложение зависит от страны налогового резидентства. Trinity Bank предлагает 3,58% на Skvělý účet HIT без ограничений по вкладу, а Komerční banka — 3,50% до 500 000 Kč с бонусными условиями для новых и действующих клиентов.
Ставки в ČSOB и Fio Banka составляют 3,25% до 250 000 вклада, в Oberbank — 3,20% при минимальном депозите 2 миллиона Kč, UniCredit Bank — 3,15% при выполнении условий по платежам и регулярным взносам, а Partners Banka предлагает 3,06% без ограничений, но с бонусами за рекомендации и активность.
Общие тенденции
Банки продолжают повышать ставки на сберегательных счетах, особенно для молодежи и клиентов, готовых выполнять условия по пополнениям и платежам. Высокие ставки доступны в основном при регулярных взносах или дополнительных инвестициях в продукты банка. Для вкладов без условий доходность существенно ниже, обычно до 3% годовых.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
764
21:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1644
20:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
2459
19:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1353
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1524
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1336
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
3785
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1759
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1629
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
4354
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
2251
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3163
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1713
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3573
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3917