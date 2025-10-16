Пражское метро остановилось из-за собаки: поезда не ходят на участке Dejvická — Nemocnice Motol

Из-за чрезвычайной ситуации в среду около 9 часов утра остановлено движение поездов метро на линии А на участке Dejvická — Nemocnice Motol в обоих направлениях. По информации пресс-секретаря пражской полиции, в туннеле метро находится собака, и в настоящее время ведется ее отлов.