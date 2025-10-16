ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пражское метро остановилось из-за собаки: поезда не ходят на участке Dejvická — Nemocnice Motol

Новости 420on
16 октября 2025
09:55
1071
Из-за чрезвычайной ситуации в среду около 9 часов утра остановлено движение поездов метро на линии А на участке Dejvická — Nemocnice Motol в обоих направлениях. По информации пресс-секретаря пражской полиции, в туннеле метро находится собака, и в настоящее время ведется ее отлов.
Согласно данным на сайте PID, движение метро на участке Dejvická — Depo Hostivař сохраняется (поезда ходят с регулярными интервалами).

На участке Dejvická — Nemocnice Motol можно воспользоваться автобусом XA. На участке Vítězné náměstí - Dejvická - Bořislavka - Nádraží Veleslavín - Divoká Šárka можно пользоваться трамвайным маршрутом № 8.

Как уже сообщал 420on, 15 октября с 9:11 до 9:25 движение поездов по всей линии пражского метро Letňany — Háje было приостановлено из-за технической неисправности.

По словам пассажиров, остановка метро создает проблемы в первую очередь иностранцам, которые не знают, как добраться до пражского аэропорта.
метро Прага Чехия транспорт
