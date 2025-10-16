Похолодание в Чехии. Выходные принесут заморозки

Погода по дням

В субботу небо будет затянуто облаками, местами, особенно на северо-востоке, ожидаются осадки в виде дождя, а в горных районах возможен снег. Ночные температуры составят от +3 до +7 °C, а дневные не превысят 7–12 °C.



В ночь на воскресенье синоптики предупреждают о вероятности заморозков до -3 °C. Однако в воскресенье



В субботу небо будет затянуто облаками, местами, особенно на северо-востоке, ожидаются осадки в виде дождя, а в горных районах возможен снег. Ночные температуры составят от +3 до +7 °C, а дневные не превысят 7–12 °C.В ночь на воскресенье синоптики предупреждают о вероятности заморозков до -3 °C. Однако в воскресенье погода улучшится (8–12 градусов), небо станет ясным.

Долгосрочный прогноз

Похожие условия сохранятся и в понедельник. Однако с начала следующей недели начнется потепление. Специалисты прогнозируют, что к концу недели дневная температура может подняться до +17 градусов.