Похолодание в Чехии. Выходные принесут заморозки

16 октября 2025
18:00
В предстоящие выходные Чехию ожидает резкое изменение погодных условий. Согласно прогнозу местных метеорологов, в субботу через территорию страны пройдет холодный атмосферный фронт, что приведет к значительному похолоданию.
Погода по дням
В субботу небо будет затянуто облаками, местами, особенно на северо-востоке, ожидаются осадки в виде дождя, а в горных районах возможен снег. Ночные температуры составят от +3 до +7 °C, а дневные не превысят 7–12 °C.

В ночь на воскресенье синоптики предупреждают о вероятности заморозков до -3 °C. Однако в воскресенье погода улучшится (8–12 градусов), небо станет ясным.

Долгосрочный прогноз
Похожие условия сохранятся и в понедельник. Однако с начала следующей недели начнется потепление. Специалисты прогнозируют, что к концу недели дневная температура может подняться до +17 градусов.
