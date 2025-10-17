Опрос: сколько чехов ежедневно покупают выпечку?

Основным местом для этих покупок являются супермаркеты, в то время как ремесленные пекарни и пекарские сети привлекают лишь 13% покупателей.



Проведенный в сентябре опрос также показал, что хлеб — один из продуктов, который чехи чаще всего выбрасывают. Одной из причин этого называют неправильное хранение: большинство респондентов признались, что держат хлеб в пластиковых пакетах, что, по мнению экспертов, приводит к его быстрой порче. 9% кладут выпечку в хлебницу, а 8% в морозильник. Еще 7% хранят выпечку в тканевых мешках или кухонных полотенцах, а 6% — в бумажных пакетах.



Опрос также показал, что люди обычно тратят на выпечку от 500 до 1 000 крон в месяц. Еще 6% не знают точно.