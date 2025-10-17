ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Опрос: сколько чехов ежедневно покупают выпечку?

Новости и статьи
17 октября 2025
15:00
479
Согласно исследованию, каждый четвертый житель Чехии покупает хлебобулочные изделия ежедневно.
Основным местом для этих покупок являются супермаркеты, в то время как ремесленные пекарни и пекарские сети привлекают лишь 13% покупателей.

Проведенный в сентябре опрос также показал, что хлеб — один из продуктов, который чехи чаще всего выбрасывают. Одной из причин этого называют неправильное хранение: большинство респондентов признались, что держат хлеб в пластиковых пакетах, что, по мнению экспертов, приводит к его быстрой порче.  9% кладут выпечку в хлебницу, а 8% в морозильник. Еще 7% хранят выпечку в тканевых мешках или кухонных полотенцах, а 6% — в бумажных пакетах.
 
Опрос также показал, что люди обычно тратят на выпечку от 500 до 1 000 крон в месяц. Еще 6% не знают точно.
еда экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
95
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
294
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРИЗВАЛ ФИАЛУ ОТКЛОНИТЬ НОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕС
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1049
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ПРАЖСКОМ МЕТРО МУЖЧИНА УДАРИЛ ЖЕНЩИНУ В НОС. НАПАДАВШИЙ НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ СВОЙ ПОСТУПОК
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
743
ОБЩЕСТВО
СОБАКА, ОСТАНОВИВШАЯ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, ВОЗВРАЩЕНА ХОЗЯЙКЕ
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1363
ОБЩЕСТВО
АВСТРИЯ ПРОДЛИЛА ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ С ЧЕХИЕЙ ДО 15 ДЕКАБРЯ
08:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1638
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО О РЕКОРДНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: УЩЕРБ 4,7 МИЛЛИАРДА КРОН
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2636
ПОЛИТИКА
СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАРТИИ SPD В СПОРЕ С МВД ЧЕХИИ
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОМИТЕТ ОЦЕНИЛ УГРОЗЫ ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3152
ОБЩЕСТВО
ПОХОЛОДАНИЕ В ЧЕХИИ. ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ЗАМОРОЗКИ
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ В ЧЕХИИ: ДВОЕ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1099
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В ЧЕХИИ ОТЛОЖЕНО ДО 2027 ГОДА
11:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
5445
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 10-Е МЕСТО ПО САМОМУ НИЗКОМУ УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕН — В УКРАИНЕ И РОССИИ
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?