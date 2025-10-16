Трагедия в Чехии: двое погибших при стрельбе
16 октября 2025
17:00
2180
В четверг, 16 октября, в городе Смржовка произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.
Полиция оперативно задержала подозреваемого в совершении преступления. Как сообщили официальные представители, непосредственной угрозы для остальных жителей города больше нет. Инцидент произошел в районе, который располагается недалеко от школьного комплекса, однако, по предварительной информации, к самому учебному заведению стрельба не имеет отношения.
Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 14:00 по местному времени. В настоящее время на месте происхождения продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств случившегося.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1054
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
702
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1113
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
734
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1484
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1194
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3300
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1104
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1056
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1509
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1281
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2350
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2016
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3372