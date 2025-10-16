Трагедия в Чехии: двое погибших при стрельбе

В четверг, 16 октября, в городе Смржовка произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.