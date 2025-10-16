ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Трагедия в Чехии: двое погибших при стрельбе

Новости и статьи
16 октября 2025
17:00
2180
В четверг, 16 октября, в городе Смржовка произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.
Полиция оперативно задержала подозреваемого в совершении преступления. Как сообщили официальные представители, непосредственной угрозы для остальных жителей города больше нет. Инцидент произошел в районе, который располагается недалеко от школьного комплекса, однако, по предварительной информации, к самому учебному заведению стрельба не имеет отношения.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 14:00 по местному времени. В настоящее время на месте происхождения продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств случившегося.
полиция Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1054
ПОЛИТИКА
СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАРТИИ SPD В СПОРЕ С МВД ЧЕХИИ
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
702
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОМИТЕТ ОЦЕНИЛ УГРОЗЫ ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1113
ОБЩЕСТВО
ПОХОЛОДАНИЕ В ЧЕХИИ. ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ЗАМОРОЗКИ
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
734
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В ЧЕХИИ ОТЛОЖЕНО ДО 2027 ГОДА
11:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1868
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 10-Е МЕСТО ПО САМОМУ НИЗКОМУ УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕН — В УКРАИНЕ И РОССИИ
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1484
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1194
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3300
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?
20:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1104
ЭКОНОМИКА
87 640 ЧЕШСКИХ КРОН ЗА УНЦИЮ. ЗОЛОТО БЬЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
18:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1056
ЭКОНОМИКА
ПРАЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ СНИЗИЛА ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
17:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1509
ОБЩЕСТВО
НАПАДЕНИЕ НА КОНТРОЛЕРА В ПАРДУБИЦЕ: ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН СЛОВАКИИ
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1281
ЭКОНОМИКА
МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕХИИ
14:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2350
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛАСЬ ПРОГРАММА ЗАМЕНЫ КОТЛОВ: БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ СТАРЫХ ВСЁ ЕЩЁ РАБОТАЮТ
13:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
2016
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕШИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ С МОСТА СТАТУЮ СВЯТОГО ЯКУБА — ВОДИТЕЛИ ДУМАЛИ, ЧТО НА МОСТЕ САМОУБИЙЦА
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3372
ОБЩЕСТВО
КОРРУПЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЧЕХИИ