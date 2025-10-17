В Чехии возбуждено дело о рекордном уклонении от уплаты налогов: ущерб 4,7 миллиарда крон

Новости 420on 17 октября 2025 08:00 1639

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) обвинил семерых человек в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость при торговле электроникой. Ущерб государству, по данным следствия, превысил 4,7 миллиарда крон, что стало крупнейшим случаем в истории этого подразделения полиции.