В Чехии возбуждено дело о рекордном уклонении от уплаты налогов: ущерб 4,7 миллиарда крон
17 октября 2025
08:00
1639
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) обвинил семерых человек в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость при торговле электроникой. Ущерб государству, по данным следствия, превысил 4,7 миллиарда крон, что стало крупнейшим случаем в истории этого подразделения полиции.
По версии следствия, группа на протяжении длительного времени импортировала электронику на территорию Европейского союза через компании, зарегистрированные в Чехии. Товары поступали в основном из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Впоследствии фирмы оформляли фиктивные поставки в компании, якобы находящиеся в Польше, Венгрии и Словакии. Эти иностранные фирмы, как утверждает полиция, фактически не вели никакой деятельности, не принимали товар и не производили оплату. Реальные получатели электроники пока не установлены.
Операция полиции прошла в понедельник. Было задержано десять человек, из которых семерым предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении — уклонении от уплаты налогов и аналогичных обязательных платежей.
Шестеро из них помещены под стражу, ещё один находится под надзором и не имеет права покидать страну.
Операция полиции прошла в понедельник. Было задержано десять человек, из которых семерым предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении — уклонении от уплаты налогов и аналогичных обязательных платежей.
Шестеро из них помещены под стражу, ещё один находится под надзором и не имеет права покидать страну.
Расследование, получившее кодовое название Záblesk («Вспышка»), ведется в сотрудничестве с Офисом европейского прокурора (EPPO), Финансово-аналитическим управлением и Главным финансовым управлением Чехии. В ходе обысков, проведенных в 19 объектах, полиция изъяла имущество на сумму 42 миллиона крон. Среди арестованных активов — три объекта недвижимости, дорогие часы и наличные деньги.
Дело находится в производстве европейского уполномоченного прокурора в Остраве. В случае доказательства вины обвиняемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
96
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
295
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1050
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
479
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
743
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1363
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2636
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3152
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1099
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759