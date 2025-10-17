ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии возбуждено дело о рекордном уклонении от уплаты налогов: ущерб 4,7 миллиарда крон

Новости 420on
17 октября 2025
08:00
1639
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) обвинил семерых человек в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость при торговле электроникой. Ущерб государству, по данным следствия, превысил 4,7 миллиарда крон, что стало крупнейшим случаем в истории этого подразделения полиции.
По версии следствия, группа на протяжении длительного времени импортировала электронику на территорию Европейского союза через компании, зарегистрированные в Чехии. Товары поступали в основном из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Впоследствии фирмы оформляли фиктивные поставки в компании, якобы находящиеся в Польше, Венгрии и Словакии. Эти иностранные фирмы, как утверждает полиция, фактически не вели никакой деятельности, не принимали товар и не производили оплату. Реальные получатели электроники пока не установлены.

Операция полиции прошла в понедельник. Было задержано десять человек, из которых семерым предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении — уклонении от уплаты налогов и аналогичных обязательных платежей.
Шестеро из них помещены под стражу, ещё один находится под надзором и не имеет права покидать страну.

Расследование, получившее кодовое название Záblesk («Вспышка»), ведется в сотрудничестве с Офисом европейского прокурора (EPPO), Финансово-аналитическим управлением и Главным финансовым управлением Чехии. В ходе обысков, проведенных в 19 объектах, полиция изъяла имущество на сумму 42 миллиона крон. Среди арестованных активов — три объекта недвижимости, дорогие часы и наличные деньги.

Дело находится в производстве европейского уполномоченного прокурора в Остраве. В случае доказательства вины обвиняемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. 
налоги преступность Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
96
ОБЩЕСТВО
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
295
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРИЗВАЛ ФИАЛУ ОТКЛОНИТЬ НОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕС
16:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1050
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: В ПРАЖСКОМ МЕТРО МУЖЧИНА УДАРИЛ ЖЕНЩИНУ В НОС. НАПАДАВШИЙ НЕ СМОГ ОБЪЯСНИТЬ СВОЙ ПОСТУПОК
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
479
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: СКОЛЬКО ЧЕХОВ ЕЖЕДНЕВНО ПОКУПАЮТ ВЫПЕЧКУ?
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
743
ОБЩЕСТВО
СОБАКА, ОСТАНОВИВШАЯ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, ВОЗВРАЩЕНА ХОЗЯЙКЕ
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1363
ОБЩЕСТВО
АВСТРИЯ ПРОДЛИЛА ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ С ЧЕХИЕЙ ДО 15 ДЕКАБРЯ
20:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2636
ПОЛИТИКА
СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАРТИИ SPD В СПОРЕ С МВД ЧЕХИИ
19:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1433
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ КОМИТЕТ ОЦЕНИЛ УГРОЗЫ ИНОСТРАННОГО ВЛИЯНИЯ
18:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3152
ОБЩЕСТВО
ПОХОЛОДАНИЕ В ЧЕХИИ. ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ЗАМОРОЗКИ
17:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
3434
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ В ЧЕХИИ: ДВОЕ ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
16:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1099
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ В ЧЕХИИ ОТЛОЖЕНО ДО 2027 ГОДА
11:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
5445
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ЗАНИМАЕТ 10-Е МЕСТО ПО САМОМУ НИЗКОМУ УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ РОСТ ЦЕН — В УКРАИНЕ И РОССИИ
09:55
16 ОКТЯБРЯ 2025
1787
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОЕ МЕТРО ОСТАНОВИЛОСЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ: ПОЕЗДА НЕ ХОДЯТ НА УЧАСТКЕ DEJVICKÁ — NEMOCNICE MOTOL
09:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1489
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАПРАВИЛА УКРАИНЕ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА 17,4 МИЛЛИАРДА КРОН
21:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
3759
ОБЩЕСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛА-НИНЬИ. ЧЕХИЮ ЖДЕТ СУРОВАЯ И ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ЗИМА?