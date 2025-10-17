Собака, остановившая движение поездов в пражском метро, возвращена хозяйке
17 октября 2025
13:30
Собака, выбежавшая в четверг утром на пути пражского метро на станции «Nemocnice Motol» и вызвавшая почти шестичасовой перерыв в движении поездов, была возвращена своей хозяйке. Об этом сообщила представитель столичной муниципальной полиции Иржина Эрнестова.
Инцидент произошёл 16 октября около 09:00. Щенок овчарки забежал в тоннели линии А и стал двигаться в сторону станции «Dejvická». Из-за поисков животного и необходимости обесточить контактную сеть движение поездов сначала было приостановлено на участке «Nemocnice Motol – Dejvická», а затем и до станции «Náměstí Míru».
Попытки поймать собаку на станции «Hradčanská» не увенчались успехом. Лишь после 14:00 животное удалось обнаружить и безопасно достать из вентиляционной шахте между станциями «Staroměstská» и «Malostranská». В период приостановки движения была организована замещающая автобусная линия.
Собака провела ночь в муниципальном приюте в районе Троя, откуда хозяйка забрала её на следующий день. Женщина оплатила 700 крон за отлов и будет привлечена к административному разбирательству. По данным полиции, происшествие не является уголовным преступлением, однако вопрос о возмещении убытков транспортной компании пока остаётся открытым.
