Собака, остановившая движение поездов в пражском метро, возвращена хозяйке

Новости 420on 17 октября 2025 13:30 744

Собака, выбежавшая в четверг утром на пути пражского метро на станции «Nemocnice Motol» и вызвавшая почти шестичасовой перерыв в движении поездов, была возвращена своей хозяйке. Об этом сообщила представитель столичной муниципальной полиции Иржина Эрнестова.