Прага выбрала рождественскую ель для Староместской площади
17 октября 2025
21:00
668
Власти чешской столицы определились с рождественской елью, которая украсит Староместскую площадь в этом году. Выбор пал на ель из населенного пункта Йиржетин-под-Едловоу в районе Дечина.
Дереву более пятидесяти лет, его высота превышает 26 метров, но перед транспортировкой ель укоротят примерно на три метра из соображений безопасности. Ширина кроны составляет внушительные 11 метров. Как сообщил представитель городской администрации Михал Гроза, дерево в любом случае подлежало вырубке, поскольку представляло угрозу для исторического деревянного дома владельца.
Торжественное включение иллюминации запланировано на субботу 29 ноября. Рождественские ярмарки в центре города продлятся до 6 января следующего года.
Конкурс на поиск подходящей ели проводился с середины июня до середины сентября. Жители могли присылать свои предложения, а победитель получит денежное вознаграждение. Это уже пятнадцатый раз, когда столица выбирает праздничное дерево таким способом.
