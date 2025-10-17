ВИДЕО: В пражском метро мужчина ударил женщину в нос. Нападавший не смог объяснить свой поступок
17 октября 2025
16:00
1052
В столице Чехии задержан 33-летний мужчина, который совершил беспричинное нападение на женщину в вестибюле станции метро Стодулки. Инцидент произошел вечером 25 сентября около восьми часов.
Злоумышленник находился рядом со станцией, затем зашел в вестибюль. Там он без каких-либо предварительных контактов с жертвой ударил кулаком в нос женщину, пришедшую с автобусной остановки. После этого спокойно покинул место происшествия.
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу, получила справку и подала заявление в полицию. Правоохранители изучили записи камер наблюдения и смогли идентифицировать подозреваемого благодаря личному знакомству с ним. Информация была передана городской полиции.
Через несколько дней нападавшего обнаружили на улице Легерова и доставили в полицию. При допросе мужчина не смог назвать причину своих действий, лишь заявив, что ударил женщину, как только увидел её.
Дело передано в муниципалитет Праги-13, где подозреваемому грозит ответственность за правонарушение против общественного порядка.
