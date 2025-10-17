ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пожилой мужчина подозревается в убийстве двух человек в Чехии

17 октября 2025
18:00
101
В чешском городе Смржовка произошла трагедия с применением огнестрельного оружия. Жертвами стали двое людей среднего возраста — мужчина и женщина. Подозреваемым в совершении преступления является 81-летний местный житель, который знал погибших. По информации от соседей, речь идет о членах одной семьи.
Полиция получила сообщение о стрельбе в четверг около двух часов дня. Инцидент произошел на территории частного домовладения на улице Врхлицкого. Когда следователи прибыли на место, обе жертвы уже были мертвы. Сам подозреваемый получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в травматологический центр Либереца. 

Выяснилось, что оружие, использованное при стрельбе, пожилой мужчина хранил незаконно. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается по статье об особо тяжком преступлении — убийстве. 
