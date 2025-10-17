Пожилой мужчина подозревается в убийстве двух человек в Чехии

Полиция получила сообщение о стрельбе в четверг около двух часов дня. Инцидент произошел на территории частного домовладения на улице Врхлицкого. Когда следователи прибыли на место, обе жертвы уже были мертвы. Сам подозреваемый получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в травматологический центр Либереца.





Выяснилось, что оружие , использованное при стрельбе, пожилой мужчина хранил незаконно. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается по статье об особо тяжком преступлении — убийстве.