В Праге остановлено движение поездов метро на участке линии B между станциями Florenc и Černý Most
20 октября 2025
18:32
498
С 17:39 приостановлено движение поездов линии B пражского метрополитена в обоих направлениях на участке Florenc – Černý Most.
Причиной стало столкновение поезда с человеком на станции Palmovka.
По данным Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), движение поездов на оставшемся участке Florenc – Zličín сохраняется, однако интервалы движения изменены и не соответствуют стандартному расписанию.
Временные изменения:
Метро:
🚇 Движение на участке Florenc – Černý Most остановлено до особого распоряжения.
🚇 На участке Florenc – Zličín поезда курсируют в обычном направлении, но с нерегулярными интервалами.
Замещающий транспорт:
🚋 Введено трамвайное сообщение XB по маршруту Florenc – Křižíkova – Palmovka – Vysočanská – Lehovec.
🚌 Некоторые автобусные линии (№152, 201, 250) продлены от Černý Most до Lehovec, а маршруты из Českomoravská временно перенаправлены на Palmovka.
