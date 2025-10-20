ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге остановлено движение поездов метро на участке линии B между станциями Florenc и Černý Most

Новости 420on
20 октября 2025
18:32
498
С 17:39 приостановлено движение поездов линии B пражского метрополитена в обоих направлениях на участке Florenc – Černý Most.
Причиной стало столкновение поезда с человеком на станции Palmovka.

По данным Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), движение поездов на оставшемся участке Florenc – Zličín сохраняется, однако интервалы движения изменены и не соответствуют стандартному расписанию.

Временные изменения:
Метро:
🚇 Движение на участке Florenc – Černý Most остановлено до особого распоряжения.
🚇 На участке Florenc – Zličín поезда курсируют в обычном направлении, но с нерегулярными интервалами.

Замещающий транспорт:
🚋 Введено трамвайное сообщение XB по маршруту Florenc – Křižíkova – Palmovka – Vysočanská – Lehovec.
🚌 Некоторые автобусные линии (№152, 201, 250) продлены от Černý Most до Lehovec, а маршруты из Českomoravská временно перенаправлены на Palmovka.
метро Прага Чехия
