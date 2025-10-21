Последние теплые дни в Чехии
21 октября 2025
17:00
994
После прохладных выходных Чехию ожидает временное потепление, которое сменится новым похолоданием к следующим выходным.
От мороза к дождю
Минувшие дни отметились утренними заморозками по всей стране, а в горных районах даже выпал снег.
На большей части территории температура упала ниже нуля. На 17 станциях, измеряющих по меньшей мере 30 лет, была зафиксирована самая низкая температура за весь период измерений, а на некоторых даже более 50 лет, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в сети X.
🥶 Studené ráno přineslo i rekordy— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 19, 2025
👉 Teploty na velké části území dnes klesly pod nulu. Na 17 stanicích měřících alespoň 30 let byla zaznamenána nejnižší teplota pro dnešek za dobu měření (z toho na některých měřících dokonce přes 50 let).
☝️U rekordů minimálních teplot je to… pic.twitter.com/uz5Y8D6OEn
Однако с понедельника ситуация начала меняться. Холодный воздух отступает, давая место более теплым массам с юга. Это приведет и к дальнейшему росту температур, которые в некоторые дни достигнут 13-18 градусов.
По данным метеорологов, пик притока теплого воздуха придется на четверг, который станет самым жарким днем за всю неделю. Дневные температуры местами могут достигать 18 градусов по Цельсию.
Небо в тучах
Обратной стороной потепления станет увеличение облачности и дожди. Период ясной погоды подойдет к концу, небо затянется тучами, и ожидаются осадки в виде дождей.
К концу недели температурная кривая вновь пойдет на спад, а в горах возможно возвращение снегопадов.
