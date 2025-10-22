В Чехии вспыхнул крупный пожар на промышленном складе
22 октября 2025
16:50
644
В промышленной зоне города Негвизды (Среднечешский край) крупный пожар. Огонь распространился по всей площади здания.
Пожарные объявили третий из четырёх уровней опасности и защищают соседние сооружения от распространения пламени.
Жителям ближайших районов рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения из-за густого дыма.
Пожар был зафиксирован примерно 13:30. По словам представителей службы спасения, горит комплекс из трёх складских зданий, внутри которых хранится инструмент и автомобильные аксессуары. По предварительной информации, пожар произошёл на территории компании Compass.
