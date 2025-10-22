Товары ко Дню поминовения в Чехии подешевели
22 октября 2025
20:00
1021
Свечи в стеклянных подсвечниках стали дешевле почти на 20%.
В этом году традиционные товары ко Дню всех усопших в Чехии преимущественно стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование рекламных проспектов семи крупнейших торговых сетей страны.
Наиболее заметное снижение цен коснулось свечей в стеклянных подсвечниках — их стоимость уменьшилась почти на пятую часть и составила в среднем 35,22 кроны. Искусственные цветочные композиции подешевели примерно на десять процентов до 101,25 кроны, а букеты из живых цветов — на восемь процентов до 68,33 кроны.
Единственным товаром, который незначительно подорожал, стали свечи в пластиковой упаковке — их цена выросла на 3% и достигла 17,88 кроны. Средняя скидка на поминальные товары составляет 10% против 15% годом ранее.
В прошлом году чехи потратили на цветы рекордные 18,14 миллиарда крон, что на 1,8 миллиарда больше, чем годом ранее.
