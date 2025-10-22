ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Товары ко Дню поминовения в Чехии подешевели

Новости и статьи
22 октября 2025
20:00
1021
Свечи в стеклянных подсвечниках стали дешевле почти на 20%.
В этом году традиционные товары ко Дню всех усопших в Чехии преимущественно стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование рекламных проспектов семи крупнейших торговых сетей страны.


Наиболее заметное снижение цен коснулось свечей в стеклянных подсвечниках — их стоимость уменьшилась почти на пятую часть и составила в среднем 35,22 кроны. Искусственные цветочные композиции подешевели примерно на десять процентов до 101,25 кроны, а букеты из живых цветов — на восемь процентов до 68,33 кроны.


Единственным товаром, который незначительно подорожал, стали свечи в пластиковой упаковке — их цена выросла на 3% и достигла 17,88 кроны. Средняя скидка на поминальные товары составляет 10% против 15% годом ранее.


В прошлом году чехи потратили на цветы рекордные 18,14 миллиарда крон, что на 1,8 миллиарда больше, чем годом ранее.
культура экономика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:15
23 ОКТЯБРЯ 2025
241
КУЛЬТУРА
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» В ПРАГЕ!
13:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
448
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 10 МИЛЛИАРДОВ КРОН НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
12:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
517
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ЕС НА 2040 ГОД
10:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
879
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УТВЕРДИЛ 19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ
09:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1124
ОБЩЕСТВО
ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАНКИ В АВТОМОБИЛЕ НА ДНЕ ВОДОХРАНИЛИЩА ЛИПНО
08:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
854
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР НА СКЛАДЕ ПОД ПРАГОЙ ЛОКАЛИЗОВАН: УЩЕРБ НЕ ПРЕВЫСИТ 120 МИЛЛИОНОВ КРОН
21:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1827
ОБЩЕСТВО
КАК УЧИТЕЛЬНИЦА ПОПЛАТИЛАСЬ ЗА ОДОБРЕНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
17:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
3876
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ДЕСЯТЬ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ В ЧЕХИИ
16:50
22 ОКТЯБРЯ 2025
1434
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВСПЫХНУЛ КРУПНЫЙ ПОЖАР НА ПРОМЫШЛЕННОМ СКЛАДЕ
15:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1321
ПОЛИТИКА
МАРКЕТА ПЕКАРОВА АДАМОВА УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
14:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
2739
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЕС
13:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1222
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫЙ ПАКЕТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ЕС
09:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
959
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ С 2027 ГОДА МОГУТ ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ (EET)
08:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1088
ОБЩЕСТВО
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЕС ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ДО 81,9 % ВВП, В ЧЕХИИ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
20:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2713
ПОЛИТИКА
АБСУРДНАЯ ЖАЛОБА: СУД БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПОДТВЕРДИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕХИИ