ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Как учительница поплатилась за одобрение военных преступлений

Новости и статьи
22 октября 2025
21:00
367
Апелляционный суд подтвердил условный срок учительнице Мартине Беднаржовой за одобрение военных преступлений в Украине.
Приговор подтвержден
Семимесячное наказание дополнено запретом на педагогическую деятельность в течение трех лет. Также она обязана пройти курс медиаграмотности.


Дело рассматривалось неоднократно. Изначально суд оправдал женщину, но Верховный суд отменил это решение. После нового рассмотрения был вынесен существующий приговор. Беднаржова являлась кандидатом в парламент от движения Stačilo!, занимая третью позицию в пражском избирательном списке. Однако на выборах она не смогла получить депутатский мандат.
образование суды Чехия Украина
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
321
ЭКОНОМИКА
ТОВАРЫ КО ДНЮ ПОМИНОВЕНИЯ В ЧЕХИИ ПОДЕШЕВЕЛИ
17:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
1395
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТ ДЕСЯТЬ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ В ЧЕХИИ
16:50
22 ОКТЯБРЯ 2025
889
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВСПЫХНУЛ КРУПНЫЙ ПОЖАР НА ПРОМЫШЛЕННОМ СКЛАДЕ
15:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1013
ПОЛИТИКА
МАРКЕТА ПЕКАРОВА АДАМОВА УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
14:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1946
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЕС
13:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1011
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ НОВЫЙ ПАКЕТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ЕС
09:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
815
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ С 2027 ГОДА МОГУТ ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДАЖ (EET)
08:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
912
ОБЩЕСТВО
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЕС ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ДО 81,9 % ВВП, В ЧЕХИИ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
20:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2558
ПОЛИТИКА
АБСУРДНАЯ ЖАЛОБА: СУД БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПОДТВЕРДИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕХИИ
17:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1429
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНИЕ ТЕПЛЫЕ ДНИ В ЧЕХИИ
16:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1958
ОБЩЕСТВО
ДЕРЕВОМ ГОДА В ЧЕХИИ СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДУБ ОЛЬДРЖИХА
13:40
21 ОКТЯБРЯ 2025
1503
ОБЩЕСТВО
ФАНТАЗИЯ, КОСМОС И ИСКУССТВО НА ГРАДЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПРАГЕ: ТЕАТР V.O.S.A. ПРЕДСТАВИТ ЗРЕЛИЩНОЕ ШОУ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
13:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1157
ОБЩЕСТВО
ОПРОС STEM: НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ЖИЛЬЯ И СОКРАЩЕНИЯ ДОЛГА
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
7180
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА АЛЕШ МИХЛ: СЕГОДНЯ ЕСТЬ ЗАДАЧИ ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПЕРЕХОД НА ЕВРО
10:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1451
ОБЩЕСТВО
ЗА ТЕРРОРИЗМ И ПОПЫТКУ УБИЙСТВА СЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА ПЕНСИОНЕР ЮРАЙ ЦИНТУЛА ПОЛУЧИЛ 21 ГОДА ТЮРЬМЫ