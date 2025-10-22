Как учительница поплатилась за одобрение военных преступлений
22 октября 2025
21:00
367
Апелляционный суд подтвердил условный срок учительнице Мартине Беднаржовой за одобрение военных преступлений в Украине.
Приговор подтвержден
Семимесячное наказание дополнено запретом на педагогическую деятельность в течение трех лет. Также она обязана пройти курс медиаграмотности.
Дело рассматривалось неоднократно. Изначально суд оправдал женщину, но Верховный суд отменил это решение. После нового рассмотрения был вынесен существующий приговор. Беднаржова являлась кандидатом в парламент от движения Stačilo!, занимая третью позицию в пражском избирательном списке. Однако на выборах она не смогла получить депутатский мандат.
