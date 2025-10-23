Пожар на складе под Прагой локализован: ущерб не превысит 120 миллионов крон

Пожарные объявили третий из четырёх уровней опасности, однако вечером снизили его до второго. По данным спасательных служб, в результате пожара никто не пострадал.





Сообщение о возгорании поступило 22 октября около 13:30. В ликвидации участвовало 35 подразделений пожарных, всего около 180 человек личного состава. На место была направлена тяжёлая техника спасательного отряда из Йиглавы, которая займётся разбором наиболее повреждённой части комплекса.



Первоначально владелец комплекса оценил убытки примерно в 200 миллионов крон, однако позднее уточнил сумму до 80–120 миллионов. Точная величина ущерба будет определена после завершения проверки и расследования причин возгорания.



Следователи займутся выяснением обстоятельств происшествия после полного охлаждения конструкции и обследования территории.