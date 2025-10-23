ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пожар на складе под Прагой локализован: ущерб не превысит 120 миллионов крон

Новости 420on
23 октября 2025
08:00
576
Крупный пожар, вспыхнувший днём в промышленной зоне Негвзды под Прагой, удалось взять под контроль к вечеру 22 октября. Огонь охватил комплекс складских и производственных помещений, в которых находились инструменты и автозапчасти.
Пожарные объявили третий из четырёх уровней опасности, однако вечером снизили его до второго. По данным спасательных служб, в результате пожара никто не пострадал.  

Сообщение о возгорании поступило 22 октября около 13:30. В ликвидации участвовало 35 подразделений пожарных, всего около 180 человек личного состава. На место была направлена тяжёлая техника спасательного отряда из Йиглавы, которая займётся разбором наиболее повреждённой части комплекса. 

Первоначально владелец комплекса оценил убытки примерно в 200 миллионов крон, однако позднее уточнил сумму до 80–120 миллионов. Точная величина ущерба будет определена после завершения проверки и расследования причин возгорания. 

Следователи займутся выяснением обстоятельств происшествия после полного охлаждения конструкции и обследования территории. 
пожар Прага Чехия
