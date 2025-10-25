Переход на зимнее время: когда и зачем

История и перспективы отмены

Практика перевода часов имеет давнюю историю, но в последние годы активно обсуждается ее отмена. Изначально введенная для экономии энергии, сегодня она часто критикуется за негативное влияние на биологические ритмы человека. Несмотря на планы ЕС по отмене, окончательное решение отложено и в Чехии переходы будут осуществляться как минимум до 2026 года.