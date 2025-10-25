Переход на зимнее время: когда и зачем
25 октября 2025
09:00
414
В последнее воскресенье второго осеннего месяца, 26 октября 2025 года, страны Европейского союза, включая Чехию, перейдут на зимнее время. В 3:00 стрелки часов будут переведены на один час назад, что позволит жителям получить дополнительный час сна.
История и перспективы отмены
Практика перевода часов имеет давнюю историю, но в последние годы активно обсуждается ее отмена. Изначально введенная для экономии энергии, сегодня она часто критикуется за негативное влияние на биологические ритмы человека. Несмотря на планы ЕС по отмене, окончательное решение отложено и в Чехии переходы будут осуществляться как минимум до 2026 года.
