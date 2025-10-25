ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Переход на зимнее время: когда и зачем

Новости и статьи
25 октября 2025
09:00
414
В последнее воскресенье второго осеннего месяца, 26 октября 2025 года, страны Европейского союза, включая Чехию, перейдут на зимнее время. В 3:00 стрелки часов будут переведены на один час назад, что позволит жителям получить дополнительный час сна.
История и перспективы отмены
Практика перевода часов имеет давнюю историю, но в последние годы активно обсуждается ее отмена. Изначально введенная для экономии энергии, сегодня она часто критикуется за негативное влияние на биологические ритмы человека. Несмотря на планы ЕС по отмене, окончательное решение отложено и в Чехии переходы будут осуществляться как минимум до 2026 года. 
Европа Чехия перевод времени
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1733
ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ЧЕХИИ РАЗДЕЛИЛОСЬ ПО ВОПРОСУ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1273
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРАЖСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1517
ОБЩЕСТВО
ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ В ПРАГЕ
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
767
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ПОСЛЕ ПОБЕГА. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТСТРАНЯЮТ
12:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1204
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МУЖЧИНА ПРИГОВОРЕН К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ ПУТЕМ ПОДЖОГА
11:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2036
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО ДВУХ ПРОДАВЩИЦ И ОБЯЗАН БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ 16 МЛН КРОН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1603
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОМУ МЕТРО ГРОЗИТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1189
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ANO, SPD И MOTORISTÉ СОГЛАСОВАЛА ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
2992
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ В ПРИГОРОДЕ ПРАГИ
14:15
23 ОКТЯБРЯ 2025
1103
КУЛЬТУРА
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» В ПРАГЕ!
13:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
4278
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 10 МИЛЛИАРДОВ КРОН НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
12:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1174
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ЕС НА 2040 ГОД
10:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1589
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УТВЕРДИЛ 19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ
09:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1885
ОБЩЕСТВО
ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАНКИ В АВТОМОБИЛЕ НА ДНЕ ВОДОХРАНИЛИЩА ЛИПНО
08:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1356
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР НА СКЛАДЕ ПОД ПРАГОЙ ЛОКАЛИЗОВАН: УЩЕРБ НЕ ПРЕВЫСИТ 120 МИЛЛИОНОВ КРОН