Пражскому метро грозит полный запрет электровелосипедов и электросамокатов





В настоящее время пассажирам разрешено провозить обычные велосипеды на специально обозначенных площадках вагонов — не более двух на одну площадку. Однако, по словам представителей Транспортного предприятия, использование электрических устройств с аккумуляторами создает серьезную угрозу безопасности, особенно в межстанционных тоннельных участках, где эвакуация пассажиров крайне затруднена.





Подобные ограничения уже действуют в ряде европейских городов: Гамбурге, Мюнхене и Вене. В Чехии запрет на провоз электровелосипедов и электросамокатов в общественном транспорте уже ввели Брно Пльзень , Мост и Острава

Технические специалисты DPP отмечают, что риск сохраняется даже у устройств с извлеченной батареей. В вагонах, где одновременно может находиться до 250 пассажиров, дым распространяется чрезвычайно быстро, и время на реакцию минимально.





По предварительным данным, обсуждается возможность частичного ограничения — например, только для электросредств с высокой емкостью батареи. Решение, по мнению представителей городской администрации, должны принимать эксперты, а не политики.