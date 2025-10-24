Пражскому метро грозит полный запрет электровелосипедов и электросамокатов
24 октября 2025
10:00
845
Пражское транспортное предприятие (DPP) рассматривает возможность полного запрета перевозки электровелосипедов и электросамокатов в метро. Основная причина — опасение возгорания или взрыва литий-ионных батарей в тоннелях и связанного с этим риска распространения пожара.
В настоящее время пассажирам разрешено провозить обычные велосипеды на специально обозначенных площадках вагонов — не более двух на одну площадку. Однако, по словам представителей Транспортного предприятия, использование электрических устройств с аккумуляторами создает серьезную угрозу безопасности, особенно в межстанционных тоннельных участках, где эвакуация пассажиров крайне затруднена.
Подобные ограничения уже действуют в ряде европейских городов: Гамбурге, Мюнхене и Вене. В Чехии запрет на провоз электровелосипедов и электросамокатов в общественном транспорте уже ввели Брно, Пльзень, Мост и Острава.
Технические специалисты DPP отмечают, что риск сохраняется даже у устройств с извлеченной батареей. В вагонах, где одновременно может находиться до 250 пассажиров, дым распространяется чрезвычайно быстро, и время на реакцию минимально.
По предварительным данным, обсуждается возможность частичного ограничения — например, только для электросредств с высокой емкостью батареи. Решение, по мнению представителей городской администрации, должны принимать эксперты, а не политики.
