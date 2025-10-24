Пациент психиатрической клиники заключен под стражу после побега. Руководителя отделения отстраняют

Суд в Праге принял решение о заключении под стражу пациента, сбежавшего из Психиатрической больницы Бохнице. Мужчина, страдающий шизофренией, был задержан после повторного побега из медучреждения. В связи с инцидентом был отстранен от должности заведующий отделением, из которого произошел побег.