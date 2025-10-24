ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пациент психиатрической клиники заключен под стражу после побега. Руководителя отделения отстраняют

24 октября 2025
Суд в Праге принял решение о заключении под стражу пациента, сбежавшего из Психиатрической больницы Бохнице. Мужчина, страдающий шизофренией, был задержан после повторного побега из медучреждения. В связи с инцидентом был отстранен от должности заведующий отделением, из которого произошел побег.
Пациент находился в клинике по решению суда после совершения ряда нападений в прошлом году. По данным ведомства, он дважды сбегал из-под охраны, в последний раз — с территории закрытого сада. Государственное обвинение предъявило ему обвинение в воспрепятствовании исполнению официального решения.

Министерство здравоохранения сообщило о планах провести проверку системы безопасности не только в больнице Бохнице, но и в других медучреждениях, осуществляющих принудительное лечение. Целью является оценка достаточности существующих мер для защиты пациентов и общества. 
