Пациент психиатрической клиники заключен под стражу после побега. Руководителя отделения отстраняют
24 октября 2025
15:00
29
Суд в Праге принял решение о заключении под стражу пациента, сбежавшего из Психиатрической больницы Бохнице. Мужчина, страдающий шизофренией, был задержан после повторного побега из медучреждения. В связи с инцидентом был отстранен от должности заведующий отделением, из которого произошел побег.
Пациент находился в клинике по решению суда после совершения ряда нападений в прошлом году. По данным ведомства, он дважды сбегал из-под охраны, в последний раз — с территории закрытого сада. Государственное обвинение предъявило ему обвинение в воспрепятствовании исполнению официального решения.
Министерство здравоохранения сообщило о планах провести проверку системы безопасности не только в больнице Бохнице, но и в других медучреждениях, осуществляющих принудительное лечение. Целью является оценка достаточности существующих мер для защиты пациентов и общества.
