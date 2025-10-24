Поиск свидетелей стрельбы в Праге

В пятницу, 3 октября 2025 года, между 19:30 и 19:50 на улице Под Липами в Праге 3 произошла драка между тремя мужчинами, за которой последовала стрельба. В результате инцидента один человек погиб.