Поиск свидетелей стрельбы в Праге
24 октября 2025
17:00
937
В пятницу, 3 октября 2025 года, между 19:30 и 19:50 на улице Под Липами в Праге 3 произошла драка между тремя мужчинами, за которой последовала стрельба. В результате инцидента один человек погиб.
Генеральная инспекция служб безопасности уже опросила ряд свидетелей, но имеющаяся информация касается лишь событий после стрельбы. Для установления всех обстоятельств критически важны показания очевидцев конфликта, а также водителей, проезжавших мимо в указанное время.
Как сообщить информацию
Инспекция просит свидетелей связаться по телефону оперативного штаба: 974 839 734. Любые сведения помогут в расследовании.
