Изменения в работе пражского транспорта на осенних каникулах
24 октября 2025
18:00
535
В связи с осенними каникулами и государственным праздником интервалы движения большинства маршрутов общественного транспорта в Праге будут увеличены. Изменения затронут начало следующей недели. Школьные рейсы отменены. Организатор перевозок Ropid не будет размещать новые расписания на остановках из-за краткосрочного характера изменений.
Режим работы по дням
В понедельник и среду метро и автобусы перейдут на облегченное расписание с увеличенными интервалами, особенно в часы пик. Движение трамваев останется обычным. В государственный праздник, 28 октября, весь транспорт будет работать по воскресному расписанию. К четвергу и пятнице движение вернется в стандартный режим, однако около 20 школьных маршрутов останутся отмененными.
Дополнительные поправки
В ночь на воскресенье изменение времени повлияет на график ночных автобусов. Рейсы, отправляющиеся до 01:59, будут следовать летнему времени, а после 02:00 — зимнему. Для некоторых линий будут добавлены дополнительные рейсы. Актуальная информация доступна на официальном сайте и в мобильном приложении Lítačka.
