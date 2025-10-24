Изменения в работе пражского транспорта на осенних каникулах

В связи с осенними каникулами и государственным праздником интервалы движения большинства маршрутов общественного транспорта в Праге будут увеличены. Изменения затронут начало следующей недели. Школьные рейсы отменены. Организатор перевозок Ropid не будет размещать новые расписания на остановках из-за краткосрочного характера изменений.