В воскресенье в Чехии синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 70 км/ч

Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 и касается Устецкого, Карловарского, Пльзеньского и Среднечешского краёв, Праги, северной и западной части Южночешского края, а также западных районов Либерецкого, Пардубицкого и Краловеградецкого краёв и региона Высочина.







По данным метеорологов, в течение утренних часов будет усиливаться юго-западный и западный ветер, пик его интенсивности ожидается во второй половине дня и вечером. К ночи ветер начнёт постепенно стихать.







Синоптики предупреждают, что из-за возможного падения ветвей могут возникнуть осложнения на дорогах. Жителям рекомендуется проявлять осторожность при передвижении и управлении автомобилем, а также заранее закрыть окна и двери, закрепить наружные предметы, теплицы и по возможности отказаться от горных прогулок.