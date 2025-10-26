ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В воскресенье в Чехии синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 70 км/ч

Новости 420on
26 октября 2025
09:00
27
В воскресенье на территории большей части Чехии ожидается сильный ветер с порывами до 70 километров в час. Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), порывы ветра могут привести к падению ветвей и незначительным повреждениям строений.
Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 и касается Устецкого, Карловарского, Пльзеньского и Среднечешского краёв, Праги, северной и западной части Южночешского края, а также западных районов Либерецкого, Пардубицкого и Краловеградецкого краёв и региона Высочина.


По данным метеорологов, в течение утренних часов будет усиливаться юго-западный и западный ветер, пик его интенсивности ожидается во второй половине дня и вечером. К ночи ветер начнёт постепенно стихать.


Синоптики предупреждают, что из-за возможного падения ветвей могут возникнуть осложнения на дорогах. Жителям рекомендуется проявлять осторожность при передвижении и управлении автомобилем, а также заранее закрыть окна и двери, закрепить наружные предметы, теплицы и по возможности отказаться от горных прогулок.
погода Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1591
ОБЩЕСТВО
СБОР НА РАКЕТУ В ПАМЯТЬ О ДАНЕ ДРАБОВОЙ ЗАВЕРШЕН
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
3515
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
2663
ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ЧЕХИИ РАЗДЕЛИЛОСЬ ПО ВОПРОСУ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1987
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРАЖСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1982
ОБЩЕСТВО
ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ В ПРАГЕ
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1020
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ПОСЛЕ ПОБЕГА. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТСТРАНЯЮТ
12:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1422
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МУЖЧИНА ПРИГОВОРЕН К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ ПУТЕМ ПОДЖОГА
11:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2528
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО ДВУХ ПРОДАВЩИЦ И ОБЯЗАН БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ 16 МЛН КРОН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2118
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОМУ МЕТРО ГРОЗИТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1354
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ANO, SPD И MOTORISTÉ СОГЛАСОВАЛА ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
21:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
3248
ОБЩЕСТВО
ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙКЕ В ПРИГОРОДЕ ПРАГИ
14:15
23 ОКТЯБРЯ 2025
1184
КУЛЬТУРА
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» В ПРАГЕ!
13:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
4886
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 10 МИЛЛИАРДОВ КРОН НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
12:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1239
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ЕС НА 2040 ГОД
10:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1648
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УТВЕРДИЛ 19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ