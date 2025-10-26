В воскресенье в Чехии синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 70 км/ч
26 октября 2025
09:00
27
В воскресенье на территории большей части Чехии ожидается сильный ветер с порывами до 70 километров в час. Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), порывы ветра могут привести к падению ветвей и незначительным повреждениям строений.
Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 и касается Устецкого, Карловарского, Пльзеньского и Среднечешского краёв, Праги, северной и западной части Южночешского края, а также западных районов Либерецкого, Пардубицкого и Краловеградецкого краёв и региона Высочина.
По данным метеорологов, в течение утренних часов будет усиливаться юго-западный и западный ветер, пик его интенсивности ожидается во второй половине дня и вечером. К ночи ветер начнёт постепенно стихать.
Синоптики предупреждают, что из-за возможного падения ветвей могут возникнуть осложнения на дорогах. Жителям рекомендуется проявлять осторожность при передвижении и управлении автомобилем, а также заранее закрыть окна и двери, закрепить наружные предметы, теплицы и по возможности отказаться от горных прогулок.
