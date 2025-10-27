Пожар на складе в Богушовице-над-Огржи потушен — предварительной причиной стала неисправность электроприбора
27 октября 2025
08:00
Спустя 18 часов удалось потушить пожар на складе с пиротехникой в Богушовице-над-Огржи. По предварительным данным, возгорание, вероятнее всего, вызвала неисправность электроприбора. Следователи исключили умышленный поджог, однако точная причина возгорания остаётся предметом расследования, сообщила полиция. Материальный ущерб оценивается примерно в 40 миллионов крон.
Пожарные боролись с огнём 18 часов. Полная ликвидация была объявлена в 14:00 в воскресенье, после чего объект передали владельцу. По оценке статического инженера, проведённой утром, угрозы обрушения здания нет. Никто не пострадал, однако одного из пожарных госпитализировали из-за сильного переутомления.
Причины происшествия расследуют совместно пожарные и криминалисты. Осмотр места завершён, собранные данные будут проанализированы.
По словам представительницы полиции Северной Чехии Мирославы Глоговской, ущерб составил 30 миллионов крон на здании и 10 миллионов крон на уничтоженном товаре.
Сообщение о возгорании поступило в субботу около 20:00. Пожар охватил складское здание площадью 50 × 20 метров. По словам представителя пожарно-спасательной службы Устецкого края Лукаша Файяка, на месте происходили взрывы пиротехнических изделий и газовых баллонов.
Из-за масштабов происшествия был объявлен второй, а затем и третий уровень пожарной тревоги. На место прибыли дополнительные подразделения — всего в ликвидации участвовали 20 пожарных расчётов.
