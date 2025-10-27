Война ближе, чем кажется. Напоминание в сердце Европы
27 октября 2025
В Праге стартовала социальная кампания, призванная напомнить европейцам, что война в Украине продолжается. В рамках проекта на улицах города размещены изображения, показывающие, как бы выглядели знакомые места, подвергнись они военным действиям.
Искусство как призыв к действию
Организаторы подчеркивают, что цель акции — не напугать, а показать, что война является реальностью для соседей. Кампания призвана поддержать волну солидарности и направить внимание на необходимость продолжения помощи Украине. Акция также поддерживает сбор средств, направленных в первую очередь на гуманитарные нужды пострадавших.
Для более глубокого понимания ситуации рекомендуется документальный фильм Amálie Kovářové – Buď láska, предлагающий зрителям личный взгляд на жизнь в условиях войны.
