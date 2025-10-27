Война ближе, чем кажется. Напоминание в сердце Европы

В Праге стартовала социальная кампания, призванная напомнить европейцам, что война в Украине продолжается. В рамках проекта на улицах города размещены изображения, показывающие, как бы выглядели знакомые места, подвергнись они военным действиям.