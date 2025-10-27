В Орлове обнаружены двое погибших в автомобиле
27 октября 2025
09:00
276
В городе Орлова в районе Карвина в салоне автомобиля были найдены тела двух человек.
Действия полиции
По предварительной информации правоохранительных органов, инцидент носил характер убийства с последующим самоубийством. Полиция подтвердила, что на месте было обнаружено огнестрельное оружие. Представители ведомства заверили, что угрозы для безопасности жителей нет.
Dnes v podvečer v Orlové na Karvinsku byly ve vozidle nalezeny dvě osoby bez známek života. Pravděpodobně se jedná o vraždu a sebevraždu.Zbraň jsme na místě činu zajistili. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Aktuálně jsme na místě a provádíme procesní úkony. #policiemsk pic.twitter.com/1CONmowUPv— Policie ČR (@PolicieCZ) October 26, 2025
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:16
26 ОКТЯБРЯ 2025
1898
17:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
899
11:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1099
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1268
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2237
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
4947
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
3144
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2458
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2245
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1144
12:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1532
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2693
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1427