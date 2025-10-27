ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Орлове обнаружены двое погибших в автомобиле

Новости и статьи
27 октября 2025
09:00
276
В городе Орлова в районе Карвина в салоне автомобиля были найдены тела двух человек.
Действия полиции
По предварительной информации правоохранительных органов, инцидент носил характер убийства с последующим самоубийством. Полиция подтвердила, что на месте было обнаружено огнестрельное оружие. Представители ведомства заверили, что угрозы для безопасности жителей нет.
полиция Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
283
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР НА СКЛАДЕ В БОГУШОВИЦЕ-НАД-ОГРЖИ ПОТУШЕН — ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ СТАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
18:16
26 ОКТЯБРЯ 2025
1898
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД PANTOGRAF — ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ОГРАНИЧЕНО
17:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
899
ОБЩЕСТВО
НЕДЕЛЯ ПРИЗРАКОВ В «САФАРИ-ПАРК ДВУР-КРАЛОВЕ»
11:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1099
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОС ИНТЕРЕС К ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГЕПАТИТА A — ЗА НЕДЕЛЮ ПРИВИЛИСЬ 15 000 ЧЕЛОВЕК
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1268
ОБЩЕСТВО
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЧЕХИИ СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С ПОРЫВАМИ ДО 70 КМ/Ч
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2237
ОБЩЕСТВО
СБОР НА РАКЕТУ В ПАМЯТЬ О ДАНЕ ДРАБОВОЙ ЗАВЕРШЕН
09:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
4947
ОБЩЕСТВО
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ: КОГДА И ЗАЧЕМ
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
3144
ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ЧЕХИИ РАЗДЕЛИЛОСЬ ПО ВОПРОСУ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
18:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2458
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРАЖСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ
17:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2245
ОБЩЕСТВО
ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ В ПРАГЕ
15:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1144
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ПОСЛЕ ПОБЕГА. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОТСТРАНЯЮТ
12:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
1532
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МУЖЧИНА ПРИГОВОРЕН К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА ПОПЫТКУ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ ПУТЕМ ПОДЖОГА
11:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2721
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА УБИЙСТВО ДВУХ ПРОДАВЩИЦ И ОБЯЗАН БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ РОДСТВЕННИКАМ 16 МЛН КРОН
10:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2693
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКОМУ МЕТРО ГРОЗИТ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
08:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1427
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ANO, SPD И MOTORISTÉ СОГЛАСОВАЛА ПРИОРИТЕТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ